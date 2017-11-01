«Хотите получать отчеты? Доплачивайте!»: в Югре оценили общественные советы

Ханты-Мансийск, , 16:59 — REGNUM В Югре оценили работу общественных советов при исполнительных органах власти. Лишь треть из 32 советов набрали пять баллов и выше из 10 возможных в рейтинге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Самым эффективным по результатам опроса населения оказался общественный совет при департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики. В конце рейтинга — совет при департаменте здравоохранения округа.

Открытость советов оставляет желать лучшего, отмечают в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. Совет при ветслужбе, к примеру, вообще не имеет в наличии на сайте положения, состава совета и планов работы.

«Большинство отчетов имели недостаточный уровень подготовки. Многие лишь ссылаются на интернет-страницы, отказываясь от составления подробной информации о рассматриваемых на заседаниях совета вопросах и демонстрации эффективных методов работы», — подчеркнула председатель рабочей группы по оценке эффективности деятельности общественных советов Жанна Самойлова.

Председатель совета при окружном департаменте ЖКК Александр Тарасенко назвал подобные требования бюрократическими.

«Мы трудимся в совете в нерабочее время и не получаем за это деньги. А вы хотите получать от нас отчеты, да еще подробные. Тогда вписывайте это в служебные обязанности секретарей советов и доплачивайте за оформление всех бумаг», — передают претензии Александра Тарасенко «Новости Югры».

Начальник управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей ХМАО Ирина Лисютина провела ликбез по открытости советов — это создание групп в соцсетях, информация в СМИ о деятельности и прочее. Также она напомнила о том, что общественные советы — драйвер эффективности работы исполнительной власти.