В Липецкой области высадится последний в 2017 году «Онкодесант»

Липецк, , 16:51 — REGNUM В Усманском районе Липецкой области 2 ноября пройдет заключительная в 2017 году профилактическая акция «Онкодесант», организованная в рамках долгосрочного проекта «Здоровый регион». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В усманской поликлинике межрайонной больницы специалисты онкодиспансера проведут осмотр и консультативный прием, стоматологи дадут мастер-класс по уходу за ротовой полостью, а врачи-маммологи сделают ультразвуковую диагностику молочных желез.

В рамках акции также будет работать информационная площадка, где посетителям раздадут буклеты, брошюры и листовки по профилактике онкологических и других заболеваний. Кроме того, инструкторы областного врачебно-физкультурного диспансера проведут мастер-класс с демонстрацией упражнений для использования в домашних условиях и организуют видеолекторий на тему «Движение — жизнь!».

В 2016 году акция прошла во всех поликлиниках областного центра. В 2017-м «Онкодесант» прошел в восьми районах области: Грязинском, Добровском, Долгоруковском, Добринском, Воловском, Лебедянском, Тербунском и Хлевенском. Участие в акции приняли более 3,5 тыс. человек. На медосмотрах побывали свыше 1,3 тыс. жителей региона. Акция направлена на снижение смертности от рака и увеличение средней продолжительности жизни. Еще одна важная цель — привлечение населения региона к прохождению профилактических осмотров и участию в диспансеризации.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев заявил о необходимости системного комплексного подхода, когда формирование здорового образа жизни становится общей задачей медицинских, образовательных, культурных, спортивных учреждений, общественных объединений, бизнес-сообщества, семьи и каждого жителя области:

«Регион имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее. Здесь огромное поле деятельности. Необходимо изменить отношение жителей к собственному здоровью и собственной жизни. Мы можем гордиться достижениями в экономике, но если человек сам в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже лучшие врачи будут бессильны», — считает Олег Королев.