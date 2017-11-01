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Хорошая погода на 4 и 7 ноября обойдется москвичам в 200 млн рублей

Общество

При этом успех не гарантирован

Хорошая погода на 4 и 7 ноября обойдется москвичам в 200 млн рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День народного единства

Москва, 1 ноября 2017, 16:41 — REGNUM  Выполнение работ по так называемой «метеозащите» или попросту разгону облаков в Москве во время праздничных мероприятий 4 и 7 ноября обойдется казне города в 196 млн рублей. Такие данные следуют из материалов, размещенных на портале государственных закупок.

В «метеозащите» будут задействованы до 10 спецсамолетов Ан-12, один Ан-26 и 10 ЯК-42.

Для изменения погодных условий будут применяться гранулированная кислота, жидкий азот, порошкообразный реагент (специальный цемент).

Заказчиком данных работ является ГКУ «Экспертавтодор».

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства.

7 ноября 2017 года — день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

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