В Ивановской области запустят проект «Академия жизненных наук»

Иваново, , 16:21 — REGNUM Родниковский комплексный центр социального обслуживания населения (Ивановская область) вошел в число победителей конкурсного отбора инновационных социальных проектов, объявленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам конкурса центр соцобслуживания получит грант в 1,5 млн рублей на реализацию проекта «Академия жизненных наук» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что всего на конкурс было заявлено более 230 проектов из 67 субъектов Российской Федерации. Для предоставления финансовой поддержки были одобрены только 60 из них.

Цель проекта «Академия жизненных наук» — подготовка и включение детей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями в активную жизнь общества с помощью учебного сопровождаемого проживания.

Проект включает в себя создание специального учебного пространства, проведение занятий по индивидуальным программам учебного сопровождаемого проживания по курсам: бытовая деятельность, самообслуживание, социально-коммуникативная деятельность, досуговая деятельность, обучающая деятельность, создание портфолио достижений участников проекта, цикл реабилитационных мероприятий, а также проведение коррекционно-развивающей, просветительской работы с родителями.

В реализации проекта будут задействованы волонтеры, ближайшее окружение участников проекта и специалисты различной направленности.

Сотрудники Родниковского комплексного центра социального обслуживания населения пройдут стажировку в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Поддержку в реализации проекта окажут Православный просветительский центр им. Сергия Радонежского, Центр здоровья Родниковской центральной районной больницы, Родниковская коррекционная школа-интернат и районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов.

Старт реализации проекта будет дан в апреле 2018 года.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан в 2008 году. Деятельность фонда направлена на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей, их подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество, а также на социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом, профилактику безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних.