Северный Кавказ построит 13 школ на деньги из резервного фонда

Грозный, , 16:14 — REGNUM Северном Кавказу выделили из резервного фонда 3,7 млрд рублей. На них будут построены 13 школ на 5,5 тыс. мест в регионах, которые наиболее в них нуждаются. Больше всего школ денежных средств получит Чечня. Как сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе Минкавказа, в республике создадут 2280 ученических мест в пяти новых учебных заведениях.

Четыре школы на 1340 новых мест построят в Дагестане, две во учебное заведение на 500 мест будет реконструировано в Ставропольском крае. По словам первого замминистра Одеса Байсултанова, за счет строительства такого количества школ проблема нехватки ученических мест и ликвидации трехсменного обучения будет решена лишь частично.

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Как сообщало ИА REGNUM, денежные средства из резервного фонда правительства будут распределены следующим образом. Чечня получит более 1 млрд 477 млн рублей, Дагестану досталось 1 млрд 204 млн рублей, Ингушетии — свыше 414 млн рублей, Ставропольский край получил более 307 млн рублей, Северная Осетия — 290 млн рублей.

Напомним, о необходимости оказания помощи субъектам Северо-Кавказского федерального округа в решении проблемы трехсменки было сказано в июне 2017 года во Владикавказе председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на совещании по вопросу обеспечения доступности качественного общего образования в СКФО.

Ранее на строительство школ в субъектах Северного Кавказа предполагалось выделить в 2017 году более 5 млрд рублей. На них можно было создать 14,5 тыс. ученических мест. Но, по расчетам, чтобы полностью решить проблему с трехсменным обучением, необходимо создать всего около 57 тысяч школьных мест.

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