Рекультивация полигона «Новоселки» в Петербурге займет шесть лет

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Рекультивация мусорного полигона «Новоселки» в городской черте Санкт-Петербурга займет около шести лет. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко, выступая 1 ноября в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Рекультивация полигона — это, естественно, дело не одного дня, даже не одного года. Она будет проведена в течении шести лет», — сказал Полтавченко.

Всего на эти цели будет выделено 1 млрд 800 млн рублей. Первый транш произойдет в 2018 году в размере 153 млн рублей, на них будет проведено проектирование, начало строительства, ремонт очистных сооружений. «Деньги заложены, рекультивация будет проводиться», — подчеркнул Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре петербургские «эсеры» заявляли, что в бюджете нет денег на рекультивацию этого мусорного полигона в Приморском районе. Проект рекультивации предполагает строительство локальных очистных сооружений сточных вод, он уже получил положительное заключение Росприроднадзора.

Однако сроки реализации этого проекта будут определены «после выделения бюджетных ассигнований на производство работ». При этом вице-губернатор Николай Бондаренко отмечал, что в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов, ассигнования на рекультивацию полигона не были предусмотрены.

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По данным экологического мониторинга полигона «Новоселки», в июне-июле 2017 года концентрации оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы и взвешенных частиц не превысили уровней предельно допустимых концентраций, установленного в РФ для атмосферного воздуха населенных пунктах, сообщали в Смольном.

Между тем, необходимость скорейшей ликвидации этой свалки на севере города президент Владимир Путин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обсуждали при встрече в августе 2017 года. «Мы прекращаем приём мусора на территорию свалки и начинаем её рекультивацию. Уже сегодня все отходы мы туда не возим. Возим только землю и строительные отходы для того, чтобы провести обваловку. Свалка в Новосёлках огромная», — заявил Полтавченко президенту. Путин заметил, что ему приятно слышать о таком развитии событий.

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Кроме того, в апреле Полтавченко заявлял, что полигон прекратит прием непереработанных твердых коммунальных отходов до конца 2017 года, возможно, с осени. Предполагается, коммунальные отходы севера Петербурга будут перенаправлены на мусорные полигоны Ленобласти.

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