В Чувашии взялись за чиновников, не выполняющих условий госконтрактов

Чебоксары, , 16:06 — REGNUM В Чувашии планируют «довести до нуля» текущую задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам. С октября долги снизились с 44,5 млн до 18,3 млн рублей, в настоящее время «предпосылок для их роста нет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на общественном совете по защите малого и среднего бизнеса, который прошёл под председательством прокурора Чувашии Василия Пословского.

По данным надзорного ведомства, на 1 октября 2017 года в республике общая задолженность по государственным и муниципальным контрактам составляла 44,5 млн рублей, из них 13,7 млн рублей исполнителям задолжали государственные заказчики. Данный вопрос был вынесен 10 октября на заседании «специально созданной рабочей группы» при министре экономического развития Владимире Аврелькине.

«Приняты конкретные решения. В том числе решение о выделении дополнительных ассигнований из республиканского бюджета на погашение образовавшейся задолженности. Это позволило существенно поправить ситуацию. На сегодня задолженность составляет 18,3 млн рублей», — сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Дмитрий Тимофеев, что на долю государственных заказчиков приходится более 4 млн рублей долга, муниципальных — 14 млн рублей.

Всего с начала года работниками прокуратуры при проверке своевременности оплаты за оказанные услуги и выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам выявлено 83 нарушения закона, в адрес руководителей заказчиков внесено 53 представления, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 37 должностных лиц.

Тимофеев подчеркнул, что «принятые меры зачастую оказали существенное влияние на исправление сложившейся ситуации». И привёл ряд примеров. В Урмарском районе администрация муниципалитета своевременно не оплатила дорожно-строительные работы на 6,9 млн рублей. В результате августе в отношении сити-менеджера было возбуждено дело об административном правонарушении. Муниципалитет отреагировал: в настоящее время задолженность сократилась до 300 тыс. рублей, долги планируется погасить до конца ноября.

«Шумерлинским межрайонным прокурором вскрыты факты несвоевременного перечисления средств в счёт оплаты товаров, выполняемых работ и оказанных услуг в деятельности 24 муниципальных образовательных учреждений. В связи с чем внесено 24 представления. По результатам рассмотрения 20 виновных должных лиц, которые несвоевременно приняли меры по перечислению денег и погашению задолженности, привлечены к дисциплинарной ответственности. Общая задолженность (почти 2 млн рублей) по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования была погашена в полном объёме», — привёл ещё один пример Дмитрий Тимофеев.

В райбольнице Алатырского района выявлен «длительного неисполнения обязательств по оплате» поставок продуктов питания в рамках государственного контракта. Долг превысил 2 млн рублей.

«При этом основными причинами неперечисления средств стали допущенные самой администрацией больницы нарушения. В результате того, что медицинская документация, данная врачами, была оформлена ненадлежащим образом, ЦРБ не дополучила с фонда обязательного медицинского страхования более 16 млн рублей», — сказал начальник управления прокуратуры, отметив, что в настоящее время в результате прокурорской проверки задолженность сократилось до 500 тыс. рублей.

На общественном совете был поднят вопрос не только своевременности оплаты, но и случаи, «когда государство обязано оплатить неустойку в результате незаконных действий должностных лиц». Такой пример есть и в Чувашии: «в порядке регресса» прокурором была предъявлена неустойка к главе администрации Чебоксарского района Георгию Егорову в размере 465 тыс. рублей.

«Эта сумма сложилась от взысканной в пользу субъекта предпринимательской деятельности штрафных санкций и неустоек, поскольку глава администрации своевременно не выполнил обязательства по оплате работ по строительству многоквартирного дома. Не просто не выполнил свои обязательства, а уклонился от их исполнения», — напомнил Дмитрий Тимофеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело главы администрации Чебоксарского района в настоящее время рассматривается в суде. Ему инкриминируют ряд эпизодов. В том числе «необоснованное уклонение от исполнения обязательств» по муниципальному контракту на строительство жилья для переселения граждан из «аварийки».

"Несмотря на то, что обязательства по контракту были исполнены, состоялась приёмка квартир, и права муниципальной собственности на них были зарегистрированы, глава администрации Чебоксарского района ввиду личных неприязненных отношений с директором подрядной организации на протяжении длительного времени необоснованно отказывал в подписании актов КС-2 и КС-3, необходимых для перечисления на счёт подрядчика бюджетных средств в сумме более 5 млн рублей», — поясняли ранее в надзорном ведомстве. Решением суда с администрации Чебоксарского района взыскана сумма основного долга, а также дополнительно — неустойка в сумме 465 тыс. рублей.

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На общественном совете было отмечено, что «наша цель — довести задолженность» по исполненным муниципальным и государственным контрактам «до нуля». В прокуратуре считают, что «предпосылок для возникновения новых долгов нет». При этом акценты были сделаны и на ответственности бизнеса, который также должен соблюдать все условия договоров, не доводя ситуацию до штрафных санкций и судебных претензий.