Бесхозное деревянное зодчество Ленобласти предложили перенести в одно место

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Власти Ленинградской области рассмотрят возможность переноса бесхозных памятников деревянного зодчества из опустевших деревень в одно место, где за ними будет обеспечен подобающий уход.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, вопрос сохранности деревянных церквей и других памятников деревянного зодчества, оставшихся без хозяина, рассмотрели сегодня, 1 ноября, на заседании Совета по культурному наследию Ленобласти.

«Нам юридически проблематично проводить работы на объектах культа, где больше нет прихода, нет пользователя. Кроме того, проведение работ на объекте 15−16 века не имеет практического смысла. При отсутствии пользования и ухода за памятником он через три года развалится. С этим ничего не поделаешь, это физика. Нужно понять, что делать с такими объектами. Может, совместно с Министерством культуры разработать программу и перенести их в одно место? Хотя это нарушит исторические связи. Но иначе мы утратим всё, что у нас есть, окончательно», — сказал глава областного комитета по культуре Евгений Чайковский.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил несколько вариантов решения этой проблемы. Во-первых, по его словам, в таких объектах заинтересовано руководство туристической деревни «Мандроги», на чью площадку можно было бы перенести памятники деревянного зодчества, по образцу Кижей. Или, например, воссоздать зону культовых деревянных построек в парке Богословка, на территории Невского лесопарка.

Как вариант, можно создать форму некоммерческого партнерства или привлекать общественные организации, чтобы их члены следили за сохранностью и обеспечивали доступ туристов.

«Для меня, конечно, самый хороший вариант — привлечь инвестора, который все это перенесёт на свою территорию, будет следить, сохранять. Но правильно ли это будет?» — задался вопросом Александр Дрозденко, отметив, что некоторые храмы потеряют ценность, поскольку при переносе в другое место лишатся прежних видов и природных панорам.

В качестве предостережения о памятнике деревянного зодчества, который погиб при таких же манипуляциях в Карелии, рассказал собравшимся член Союза архитекторов России, член Советов по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга и Министерстве культуры РФ Михаил Мильчик. По его словам, вместо того, чтобы сделать там гостевые дома, привлечь туристов, построить небольшой домик для сторожа, деревянный памятник решили перенести, в результате он погиб.

Заседание совета, на котором планируется основательно рассмотреть вопрос сохранения памятников деревянного зодчества в опустевших деревнях, пройдет в первом квартале 2018 года.

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Напомним, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») обратилась с депутатским запросом к министру культуры Владимиру Мединскому, попросив его дать предложения по решению обозначенных в статье ИА REGNUM проблем реставрации памятников истории и культуры Русского Севера. Речь идет о статье архангельского краеведа Владимира Станулевича«Скорбное дело реставрации архитектурных памятников».