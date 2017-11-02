Анастасия Громова, , 00:05 — REGNUM

Фашизм в современном мире утратил конкретный смысл: он стал таким своеобразным размытым жупелом. Так можно назвать политического оппонента или вообще кого угодно (и получить иск в суд и проиграть), ведь «фашизм» из вполне определенного явления стал абстрактно «плохим» и олицетворением «Вселенского зла» без родовых черт. Да если еще и приравнять к нему коммунизм, как делают на Западе не один десяток лет, то вообще пиши пропало. Что за зверь пришел в мир 80 лет назад, и такой уж ли он зверь?

Это привело к тому, что, собственно, перестало быть понятно, а чему противостоял мир во время Второй мировой войны? И остается за скобками вопрос — а весь ли мир противостоял или, по крайней мере, сразу ли включился в противостояние? Если начать задавать эти вопросы, то можно докопаться, что приравниванием коммунизма к фашизму занялись еще до Второй мировой войны, что американский бизнес прекрасно чувствовал себя в Германии и его представители нацистские кресты не стеснялись получать. Да и в целом капитал вольготно себя вел и свободно сотрудничал с нацистами. И стало немного неудобно явно высказывать нацистские идеи лишь после войны. По крайней мере, слишком громко.

И такое абстрагирование фашизма и конкретно нацизма Гитлера привело к серьезному упрощению — Германия стала восприниматься как захватчик, боровшийся за ресурсы. Это, безусловно, так, Гитлеру нужны были земли на Востоке для процветания «высшей расы». Но сводить все к этому нельзя: в истории было немало просто захватчиков и разрушителей, по-разному обосновывавших свое превосходство и претензии на завоевание других. Они выжигали дотла города и села и жестоко уничтожали людей. Мы знаем и целые исчезнувшие народы и цивилизации в этой борьбе.

И фашизм, и нацизм, казалось бы, встает в ряд этих захватчиков: ну не хватало Германии «жизненного пространства», и она пошла за него воевать. В этом же ключе можно было бы рассматривать и вопрос о материальном ущербе, понесенном СССР, которому и посвящена эта статья. Казалось бы, всё просто — пришел захватчик, жестокий, беспощадный, выжег столько-то городов и сел, уничтожил столько-то людей, можно еще посетовать, что не все жертвы посчитаны, поужасаться, сколько мирных граждан погибли, и поставить финальную точку.

И — убить всё. Предать те миллионы мирных людей, которые попали в жернова нацистской машины, предать вставших на их защиту воинов. Если всё свести к «жизненному пространству», то непонятно, а почему с таким остервенением боролся СССР, почему выстоял в, казалось бы, невозможной ситуации. И почему всё-таки не так много было предателей, решивших, что «баварское попьют». А потому, что быстро поняли — не будет тут «баварского», пришли не просто захватчики, которым нужны ресурсы.

Поэтому и важен, разговор о том, что натворил на советской земле враг. Во-первых, потому, что пришли уничтожать человека в принципе, и уничтожали так, как мало кто уничтожал в истории. Под корень, потому что в нацистском понимании это были «недочеловеки». И — важно зафиксировать ‑ и потому что русские (евреи, белорусы, цыгане — да кто угодно), и потому, что коммунисты,. Зримость преступлений помогает понять, что это не «сказки» — мол, нас пришли уничтожать. Пришли, и именно уничтожать — как расово, так и идеологически неполноценных. И не только для того, чтобы освободить пресловутое «жизненное пространство». И результаты можно «пощупать».

2 ноября 1942 года указом президиума Верховного совета была учреждена «Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК)». Председателем комиссии стал секретарь ВЦСПСН. М. Шверник, главной задачей комиссии стал полный учет преступлений нацистов и ущерба гражданам и советскому государству. Потом материалы, которые собрала комиссия, стали важнейшими доказательствами в ходе Нюрнбергского процесса.

Также комиссия должна была устанавливать личности немецко-фашистских преступников с целью предания их суду и суровому наказанию и согласовывать уже проводимой советскими государственными органами работу в этой области. Не забыли и про сообщников нацистов: их преступления также должны были быть зафиксированы. А комиссии могла поручить и провести расследование, и опрос потерпевших, и сбор свидетельских показаний.

Стоит упомянуть членов комиссии: партийный деятель А. Жданов, писатель А. Толстой, историк Е. Тарле, хирург, академик Н. Бурденко, гидроэнергетик, академик Б. Е. Веденеев, биолог, агроном, академик Т. Лысенко, юрист, академик И. Трайнин, летчица, Герой Советского Союза В. Гризодубова. Всего в штат комиссии вошли 116 человек, а в республиках и областях СССР были созданы местные комиссии по расследованию преступлений нацистов — всего к 1944 году их было уже 19 областных и республиканских.

И по мере освобождения страны от нацистов работы у комиссии прибавлялось, доказательства собирали буквально по горячим следам преступлений. Активно подключились граждане страны: всего в работе по составлению актов о преступлениях гитлеровцев и установлению ущерба, причинённого захватчиками, приняло участие свыше 7 млн человек — рабочих, колхозников, инженеров, техников, деятелей науки, культуры, священнослужителей и др.

За время своей работы комиссия рассмотрела и изучила 54 тыс. актов и свыше 250 тыс. протоколов опросов свидетелей и заявлений о преступлениях оккупантов. Установлено, что только на территории Советского Союза нацисты убили и замучили миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Прямой ущерб от оккупации составил 679 млрд рублей. Всего комиссией было опубликовано два тома документов. Помимо Нюрнберга, документы уже в 1943 году были использованы в Харькове, Краснодаре, а чуть позже — в Киеве, Риге, Ленинграде, Минске и других городах в судебных процессах над военными преступниками.

Работа комиссии началась в самый разгар Сталинградской битвы, которая, как известно, стала началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. И за которой внимательно следили за рубежом. И уже в 1943 году, когда комиссия начала давать первые материалы, они были крайне нужны. Потому что нужно было ткнуть Запад носом в то, что творил воспитанный ими зверь. И СССР ткнул: сначала в ходе войны, на переговорах, а затем и после войны — в Нюрнберге.

И — все-таки сухие цифры. За годы войны на советской территории было разрушено 1710 городов и посёлков городского типа и более 70 тыс. сёл и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, разгромлено 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов. По данным комиссии, СССР потерял около 30% национального богатства, а в районах, которые были под оккупацией — до двух третей. В целом материальные потери Советского Союза оцениваются суммой около 2 трлн. 600 млрд рублей. Для сравнения национальное богатство Англии уменьшилось лишь на 0,8 процента, Франции — на 1,5 процента, а в США материальных потерь не было вовсе.

Это значит, что города были почти стерты с лица земли — как Минск — или обезображены, как Киев. И потом огромное усилие нужно было, чтобы восстановить культурные ценности и здания, храмы и музеи, дома и заводы — все то, что уничтожалось с истинно варварским упорством. Высокая немецкая культура оказалась отброшена нелюдьми из прошлого, средневековыми варварами, и ничто не могло их остановить в уничтожении высокой русской и мировой культуры.

Самое страшное впечатление в материалах комиссии — это свидетельства очевидцев о зверствах нацистов. Чтобы их читать спокойно, нужно иметь абсолютно холодное сердце. Или — не считать русских людьми. Кто жалеет кур, когда их режут? Можно лишь посетовать, что режут недостаточно «гуманно», и пожурить за это.

И вот тут мы подходим к главному. Не исключено, что если бы не работа комиссии, то выживших приспешников Гитлера пожурили бы слегка, что же вы, мол, ребята, так зарвались-то? Спокойней надо было, тише, а не головы детей об печки разбивать. И это я не на пустом месте говорю — сколько тысяч немецких и японских преступников спокойно ушли от правосудия и занимали высокие посты в структурах, например, в США? То-то же. Но Советский Союз мало того, что добил до конца нацизм в военном смысле, так еще и сумел защитить себя юридически в Нюрнберге. Вываленные документы не позволили уйти от осуждения фашизма.

Ненадолго притихнув, те, кто выпестовал фашизм и натравил его в виде нацизма на коммунизм, снова решили, что неплохо бы к этой идее вернуться. Для того и идею о фундаментальном человеческом неравенстве выхолостили из фашизма, для того его и приравняли к коммунизму — чтобы придать ему некую пристойность. И оборотить ее опять против России — все фашистские режимы (а отнюдь не только нацистский гитлеризм) мечтали об окончательном решении русского вопроса, об истреблении Великой Европой, наследующей Древнему Риму, чудовищных русских варваров.

Кому-то очень люба идея этого фундаментального неравенства и отсутствия развития человека, то есть конца истории. И настолько важна, что возвращаться к ней и легитимировать ее нужно любой ценой. Сегодня форпостом реабилитации фашизма стала Украина. Очень нужная, эта реабилитация включает в себя нацистские марши, апологетику Бандеры и многое другое, выполняемое на государственном уровне. И дополняемое нарастающей демонизацией коммунизма, которая является важнейшим психологическим средством, обеспечивающим реабилитацию фашизма в соответствии с известным принципом работы на контрасте — «коммунизм так ужасен, что, знаете ли, даже фашизм, который с этим ужасом, между прочим, воевал…».

Нельзя не говорить и о роли СССР в этом процессе — именно Союз заговорил об условном «захватчике», который просто пришел убивать за ресурсы. Понятно, почему это делалось в годы Великой Отечественной войны, воевать с врагом надо было поднимать всех, а не только коммунистов. Но почему в позднесоветские годы пропаганда в СССР не заявляла о том, что фашизм пришел конкретно по душу «русских варваров» и «коммунистов»?

И сегодня врагам России — Украина без флага с Бандерой не нужна. И Прибалтика без русофобии и недобитых нацистов — тоже. И понятно, что нужны они для двух целей — покончить с основами современного миропорядка, строящегося на порицании фашизма, и как таран против русских.

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