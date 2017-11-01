В Пскове заложен первый камень памятника «Стражам границы»

Псков, , 15:36 — REGNUM Закладной камень на месте будущего памятника пограничникам установлен в сквере Пскова. Открытие закладного камня сопровождалось торжественным митингом, сообщает 1 ноября пресс-центр администрации Псковской области.

Мемориал «Стражам границы» появится в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов. На мероприятии присутствовали сотрудники и ветераны регионального погрануправления ФСБ РФ, представители областной и городской власти, депутаты и местные жители.

Начальник погрануправления генерал-майор Андрей Парамонов напомнил, что история Псковской земли насчитывает более тысячи лет, и все это время регион был форпостом русского государства, его защитой от завоевателей.

«Установка памятника станет олицетворением приграничного положения Псковской земли и будет способствовать сохранению исторической памяти», — отметил он.

По словам главного федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина, «западная твердыня» всегда первой встречала врага. Пограничники, которые несут службу сегодня, достойно продолжают традиции отечества.

Над закладным камнем, освобожденным от белого полотна, священнослужители прочли молитву и окропили святой водой. По окончании церемонии к подножию камня возложили цветы, мимо торжественным маршем прошли пограничники.

Решение об установке памятника «Стражам границы» было принято Псковской городской Думой. В 2018 году будет отмечаться 25-летие принятия под охрану государственной границы России на Северо-Западных рубежах Псковской земли и 100-летие образования пограничных войск РФ. Монумент призван увековечить память воинов-пограничников, напомнить о ратной славе и воинской доблести. Кроме того, он станет вкладом в патриотическое воспитание псковичей.