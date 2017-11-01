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Ярославцы хотят праздника, но не за счет убыточных МУПов

Общество

Таково мнение ярославской аудитории ИА REGNUM

Ярославцы хотят праздника, но не за счет убыточных МУПов
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Новый год в Ярославле

Ярославль, 1 ноября 2017, 15:35 — REGNUM  69% ярославской аудитории ИА REGNUM в социальных сетях считает, что использовать средства убыточных муниципальных предприятий на украшение города к Новому году — неправильно. Таков предварительный итог опроса, который был проведен на странице агентства в Facebook и канале в Telegram.

Напомним, несмотря на многомиллионные убытки АО «Яргорэлектротранс» вновь закупает светотехническую продукцию для новогоднего оформления города на 1,86 млн рублей. В связи с этим мы задали нашим читателям вопрос: должны ли муниципальные предприятия финансировать новогоднее оформление города и праздничные мероприятия?

Большинство ответивших — 69% — считают, что прибыль предприятия должна идти в бюджет города и распределяться по потребностям.

15% высказались за то, что МУПы могут выделять средства на то, чтобы устроить праздник для горожан, но только из прибыли предприятия.

8% аудитории придерживаются точки зрения, согласно которой муниципальные предприятия должны исполнять волю градоначальника, а значит, если мэр сказал — устроить праздник, значит, так тому и быть.

Еще 8% наших читателей уверены, что решение по этому поводу должны принимать депутаты муниципалитета.

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Городское благоустройство
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