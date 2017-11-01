Ярославцы хотят праздника, но не за счет убыточных МУПов

Ярославль, , 15:35 — REGNUM 69% ярославской аудитории ИА REGNUM в социальных сетях считает, что использовать средства убыточных муниципальных предприятий на украшение города к Новому году — неправильно. Таков предварительный итог опроса, который был проведен на странице агентства в Facebook и канале в Telegram.

Напомним, несмотря на многомиллионные убытки АО «Яргорэлектротранс» вновь закупает светотехническую продукцию для новогоднего оформления города на 1,86 млн рублей. В связи с этим мы задали нашим читателям вопрос: должны ли муниципальные предприятия финансировать новогоднее оформление города и праздничные мероприятия?

Большинство ответивших — 69% — считают, что прибыль предприятия должна идти в бюджет города и распределяться по потребностям.

15% высказались за то, что МУПы могут выделять средства на то, чтобы устроить праздник для горожан, но только из прибыли предприятия.

8% аудитории придерживаются точки зрения, согласно которой муниципальные предприятия должны исполнять волю градоначальника, а значит, если мэр сказал — устроить праздник, значит, так тому и быть.

Еще 8% наших читателей уверены, что решение по этому поводу должны принимать депутаты муниципалитета.