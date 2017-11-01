Оренбуржцы получили послание из прошлого

Оренбург, , 15:23 — REGNUM В посёлке Новоорск Оренбургской области 31 октября состоялось торжественное изъятие капсулы с посланием новоорчан 1968 года потомкам 2017 года. Кроме того, в районе решили продолжить традицию, заложив новую капсулу. Её можно будет открыть в 2067 году. Знаковое событие собрало представителей всех поколений, рабочих предприятий и служащих, общественных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

На церемонии изъятия капсулы присутствовало немало людей, участвовавших в её закладке: Александр Мухин, который в 1968 году замуровывал послание в стену строящегося здания Дома советов, Алексей Токарев и Алла Плеханова (Ткачева). В 1968 году им, десятилетним новоорчанам, доверили высокую честь «отправить» капсулу потомкам в будущее. Кроме того, на мероприятии присутствовал Виктор Исаев — участник закладки капсулы, который 50 лет назад принимал активное участие в разработке текста послания и организации того торжественного мероприятия.

«Сегодня испытываю радостное чувство, что мне довелось быть на таком знаменательном для многих поколений событии, с большим нетерпением жду, когда вскроют капсулу и прочтут послание, — поделилась впечатлениями Алла Плеханова. — Мой внук сегодня принимает участие в закладке капсулы, и ему тоже 10 лет».

Вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, приветствуя участников, подчеркнула, что люди должны опираться на прошлое, жить настоящим и строить будущее — в этом связь поколений, в этом заключается жизнь.

«50 лет тому назад нашими отцами и дедами была заложена капсула с посланием, за эти годы произошло много событий, жизнь в стране изменилась, но и как 50 лет назад, мы, потомки поколения 70-х, любим нашу Родину, наш район и делаем все возможное, чтобы он рос и развивался», — отметил глава Новоорского района Владимир Рысинов.

Почётное право извлечь капсулу с посланием новоорчанам 2017 года было предоставлено Александру Мухину. Внутри находился текст послания на нескольких листах.

«Сегодня всей своей яркой жизнью, мощью страны своей, единством партии и народа, единством поколений страны советской торжественно заявляем: «Павшие удесятерили силы живых, еще выше сомкнулись знамена, теснее сплотились ряды!». Наш полувековой путь — это путь от штурма Зимнего до штурма космоса, от темноты к небывалому расцвету! Мы бесконечно счастливы, что наши деды, отцы были свидетелями отмены продовольственных карточек и принимали первые трактора, машины. Радовался народ первым электрическим лампочкам Ильича и торжественно встречал героев Арктики.

Вспомните легендарный подвиг страны Советов в битве с фашизмом, восстановление из пепла и развалин Отчизны, первую в мире атомную электростанцию и атомоход «Ленин», первый в мире советский космический спутник и гигантскую Братскую ГЭС имени 50-летия Великого Октября, первый в мире космический корабль «Восток» с человеком на борту, совершивший полет вокруг земного шара, и величественный Дворец съездов в столице — все это сделано руками старшего поколения и нашей молодежью. Пройдут годы, но люди с благодарностью должны помнить первопроходцев земли советской, первопроходцев космоса. Гордитесь, берегите и преумножайте то, что создано нами», — говорилось в послании.

После того, как послание зачитали, оно было передано директору музея посёлка Новоорск на вечное хранение. В продолжение традиции в 2017 году было заложено в капсулу письмо-обращение к жителям 2067 года. Кроме того, в будущее «отправились» георгиевская ленточка, триколор, значки Новоорского района, посёлка, юбилейные монеты и видеоматериалы — записи важнейших событий истории страны и района.