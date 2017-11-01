Госпогранслужба Украины подтвердила возобновление пропуска в Крыму

Киев, , 14:42 — REGNUM Движение транспортных средств и пешеходов восстановлено во всех трех пунктах пропуска на российско-украинском участке границы в Крыму. Об этом сообщает в среду, 1 ноября, Госпогранслужба Украины.

«Восстановлено движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка», — говорится в сообщении украинского ведомства.

1 ноября 2017 г. представитель пограничного управления ФСБ России по республике сообщил, что пропуск граждан через три автомобильных пункта пропуска на границе Крыма с Украиной был приостановлен по техническим причинам.

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