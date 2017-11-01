Безопасные дороги Оренбуржья: ремонтная кампания 2017 года завершена

Оренбург, , 14:42 — REGNUM В Оренбуржье завершены дорожные работы, предусмотренные приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. Благодаря участию в федеральной программе в Оренбургской агломерации отремонтировано и введено в эксплуатацию порядка 97 км автодорог регионального и местного значения, из них почти 40 км в Оренбурге и 56,8 км — на территории области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

В частности, в нормативное состояние приведены одни из самых оживленных участков городской дорожной сети по улицам Берёзка, 9 Января, Кирова, Чкалова, Театральная, Орлова, Краснознаменная, им. М. Жукова, им. В. Терешковой, проспекту Гагарина. Значительно увеличить пропускную способность транспорта помогло уширение проезжей части на проспекте Победы на участке от ул. Шевченко до ул. Монтажников. Чтобы не создавать заторы на дорогах, основной объём дорожных работ производился в ночное время.

Благодаря проекту в областном центре появились и новые дороги. Одна из них — 750-метровый участок дороги на улице Транспортной, соединяющий улицы Гаранькина и Есимова. Планируется, что новая дорога позволит в час пик разгрузить транспортный поток на улице Салмышской.

В нормативное состояние приведено не только дорожное покрытие, но и прилегающая к нему инфраструктура. На основных участках концентрации ДТП установлено 146 светофоров, два комплекса фотовидеофиксации. В рамках проекта на городских улицах появились более 140 новых дорожных знаков и 2,6 тыс. погонных метров ограничивающих пешеходных ограждений, на региональных трассах добавилось 1,8 тыс. погонных метров барьерных ограждений.

В списке завершённых объектов также ремонт проезжей части участка автодороги Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области протяжённостью 6,12 км, участков автодороги Обход города Оренбурга (5,7 км) и дороги Подъезд к Оренбургу от автодороги Казань-Оренбург (3,9 км). Самым протяжённым объектом, ремонтируемым в рамках приоритетного проекта, стал 40-километровый участок автодороги Оренбург-Беляевка. Ожидается, что ввод его в эксплуатацию позволит частично разгрузить транспортный поток, идущий в орском направлении.

Строгий контроль за ходом и качеством выполнения дорожных работ осуществлялся как со стороны экспертов, так и со стороны общественности. Положительная оценка получена от представителей ФАУ «РосДорНИИ».

Работа проектного офиса по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» была отмечена и на федеральном уровне. Решением жюри Всероссийского конкурса «Дороги России» Оренбургская область стала победителем в номинации «Проект года» за организацию деятельности проектного офиса.

Добавим, что в 2017 году правительством России запущен в реализацию приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», главной задачей которого стало приведение в нормативное состояние дорожной сети регионов и сокращение аварийно-опасных участков дорог.

Одним из участников проекта стала Оренбургская область. Региональным Правительством проведена масштабная работа по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Оренбургской агломерации, что позволило впервые за последние годы привлечь столь значительную финансовую поддержку за счёт федеральных средств на ремонт дорожной сети. В рамках проекта Оренбургской агломерации выделено 1,25 млрд рублей из бюджетов всех уровней

На первом этапе 2017 года предусмотрено выполнение преимущественно неотложных, быстро реализуемых мероприятий по приведению дорожной сети в нормативное состояние и устранению очагов аварийности. Ожидается, что выполнение работ в 2017 году позволит снизить количество аварийно-опасных участков на дорогах агломерации на 28% (со 101 до 73). Доля протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 41% (620,9 км) до 50,5% (762,2 км).