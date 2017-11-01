Ростуризм призвал граждан РФ быть осторожными в Нью-Йорке

Москва, , 14:21 — REGNUM Российским туристам в Нью-Йорке, где 31 октября произошел теракт, необходимо соблюдать меры личной безопасности и сохранять спокойствие. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Ростуризма.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Нью-Йорке, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нью-Йорке мужчина за рулем автофургона выехал на пешеходную дорожку и начал сбивать на своем пути людей. После кровавой акции злоумышленник, вооруженный пневматическим пистолетом, вышел из транспортного средства. Сотрудники полиции открыли по мужчине огонь, после чего задержали.

По последним данным, в результате теракта погибли 8 человек, еще более 10 получили ранения.

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