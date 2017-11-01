В Казахстане создадут совет по кибербезопасности

Астана, , 14:15 — REGNUM Орган для обеспечения безопасности Казахстана в информационной сфере будет создан в республике в марте 2018 года, сообщает 1 ноября пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Согласно сообщению, в рамках «Концепции кибербезопасности «Киберщит Казахстана» до 2022 года» будет создан совет по вопросам обеспечения кибербезопасности республики.

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Проект «Киберщит Казахстана» был утвержден президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. По его словам, создание обеспечение информационной безопасности государства является одной из приоритетных задач правительства.

Напомним, в «Глобальном индексе кибербезопасности — 2017», составленном Международным союзом электросвязи (International Telecommunication Union, ITU), Казахстан занял в групповом рейтинге 23-е место из 29-ти позиций. На том же месте расположились Армения и Белоруссия.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года сайт министерства образования и науки Казахстана подвергся нападению хакеров через DDOS-атаку. Осенью 2017 года в Казахстане был осуществлен ряд кибератак на интернет-ресурсы банков.

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