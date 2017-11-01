В Ярославской области власти не вмешиваются в прокат «Матильды»

Ярославль, , 14:05 — REGNUM Правительство Ярославской области не вмешивается в прокат фильма «Матильда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член ярославского областного общества охраны памятников Сергей Казанский.

В начале октября Казанский обратился к региональным властям и силовым структурам с просьбой не рекомендовать кинотеатрам показывать фильм «Матильда». Такие письма были отправлены губернатору Ярославской области, прокурору региона, депутатам Госдумы РФ от Ярославской области, в УМВД и УФСБ. Первый ответ пришел из департамента культуры Ярославской области.

«Директор департамента Марина Васильева написала, что фильм получил прокатное удостоверение от Министерства культуры, и правительство Ярославской области не влияет на закупку права показа фильма. Мне кажется, что лукавят чиновники от культуры. В Ярославле есть КЗЦ «Миллениум», который подконтролен департаменту культуры, где находится кинозал «Луч». Будут ли там показывать? Еще я спрашивал, кто в области занимается духовно-нравственным воспитанием, но не получил ответа на этот вопрос», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

Общественник ждет в ближайшие несколько дней ответов от других органов власти и депутатов Госдумы, которым он задавал те же вопросы.

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