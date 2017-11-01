В Италии разрешили детям средней школы возвращаться из школы без родителей

Рим, , 14:04 — REGNUM Многочисленные поправки к тексту закона «О защите несовершеннолетних» поступили в итальянский Сенат от представителей демократической партии с целью положить конец спорам, которые разгорелись между родителями, директорами школ и министром образования по вопросу возвращение из школ учащихся средних классов без сопровождения родителей.

В частности, первое предложение, которое подписали сенаторы от демократов Андреа Маркуччи и Франческа Пульизи, предусматривает свободу выбора для каждой семьи встречать или нет ребенка со школы. Таким образом, достаточно будет только письменного разрешения от родителей на имя директора школы, которое освободит школьный персонал от ответственности за детей после того, как они покидают помещение школы.

Как сообщает 1 ноября la Repubblica, дебаты начались с открытого письма в адрес правительства от некоторых директоров школ с просьбой решить проблему после того, как Верховный суд приговорил директора и учителя римской школы «Джован Баттиста Валенте» к тюремному заключения из-за того, что они не доверили взрослому ребенка, который пятнадцать лет назад был сбит насмерть школьным автобусом.

Министр образования Валерия Федели первоначально выступила против поправок к закону: «Дети до14 лет охраняются в соответствии с законом о защите несовершеннолетних. Законы должны быть соблюдены, никаких компромиссов по поводу обязательного наличия члена семья для сопровождения ребёнка в школу и из школы».

После слов министра протесты прокатились среди родители, психологов и педагогов, которые настаивают на том, что каждая отдельная семья должна самостоятельно принимать данной решение в зависимости от собственных возможностей. После разразившейся полемики министр образования Валерия Федели изменила свою точку зрения и выступила за скорейшее принятие данной поправки.

Статья 591 Уголовного кодекса Итальянской Республики предусматривает, что любой, кто оставляет без присмотра несовершеннолетнего 14-ти лет, в отношении которого имеется обязанность нести ответственность и заботиться, может понести наказание сроком от 6 месяцев до 5 лет.