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СКР проверит данные о смерти врача после 30-часового дежурства

Общество

«В отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)»

Ангарск, Иркутская область, 1 ноября 2017, 13:57 — REGNUM  По факту смерти врача-акушера в городе Ангарске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

«В отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что акушер-гинеколог Ангарского перинатального центра, проработавшая в дежурной смене более 30 часов, внезапно скончалась.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

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