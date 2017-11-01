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В Нидерландах пройдет референдум по «закону о прослушке»

Общество

За его проведение подано более 380 тыс. подписей

Амстердам, 1 ноября 2017, 13:48 — REGNUM  Нидерланды проведут референдум по вопросу предоставления правоохранительным органам страны более широких полномочий по наблюдению за гражданами страны, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступила 1 ноября Избирательная комиссия страны, в которой отметили, что более ведомством получило более 384 тыс. действительных подписей. Комиссия также добавила, что плебисцит должен состояться 21 марта, совместно с муниципальными выборами.

Целый ряд общественных деятелей, политиков и СМИ выступает за отмену так называемого «закона о прослушке», принятого парламентом страны в июле. В его рамках правоохранительные органы имеют право собирать информацию о большом числе людей одновременно.

Тем не менее по закону страны такой референдум не считается обязательным к исполнению. Более того, проведение общенародного голосования может быть отменено премьер-министром страны Марком Рютте.

Прежде такой референдум проводился в 2016 году, когда граждане страны высказались за отказ от ратификации экономического договора ЕС с Украиной.

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