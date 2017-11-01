Уголовный проступок: количество оправдательных приговоров сведётся к нулю?

Оренбург, , 14:12 — REGNUM Оренбургский адвокат Александр Чебачёв негативно отнёсся к инициативе Верховного суда о введении нового типа наказуемого деяния — уголовного проступка. Как практикующий адвокат он считает, что законопроект сузит применение судами оправдательных приговоров. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM правозащитник отметил, что инициатива чревата сведением к нулю оправдательных приговоров.

«Я хочу рассмотреть этот законопроект, который теперь будет рассмотрен Государственной думой, с точки зрения практикующего адвоката. Дело в том, что недавно председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая в Ташкенте на совещании представителей стран ШОС (20 октября министры юстиции стран ШОС обсудили в Ташкенте сотрудничество в области обеспечения верховенства закона, защиты прав и законных интересов граждан — ИА REGNUM ), привёл некоторые цифры, что за год перед судом предстают около 1 млн россиян, половина из них проходят по составам, которые являются малозначительными, то есть те уголовные преступления, которые являются малозначительными и за них не предусмотрено лишение свободы. Это очень много! Если посчитать с 2000 года получается осуждено 17 млн россиян только по малозначительным преступлениям», — сказал Александр Чебачёв.

Он также подчеркнул, что оправдательных приговоров в России, по статистике того же Верховного суда и судебного департамента, — 0,4%.

«С учётом того, что сейчас будут дела прекращаться и будет называться уголовный проступок вместо преступления, значит, оправдательных приговоров вообще не будет практически. А ведь вершина правосудия — это оправдательный приговор. Так задумывали отцы-реформаторы судебной реформы 1864 года, благодаря которой в России появился суд присяжных и адвокатура. Именно появление суда присяжных способствовало тому, что в России стали появляться оправдательные приговоры. После революции, правда, суда присяжных не стало, но этот инсттитут вернулся вновь в 1990-х годах. Сейчас, на мой взгляд, восторжествует принцип, что органы не ошибаются. Раз уж возбудили дело — всё! Не будет уголовного дела, но будет уголовный проступок! И получается, что профессия адвоката девальвируется. Ведь адвокат, тогда получает эмоциональную благодарность, когда суд выносит оправдательный приговор. А их все меньше и меньше», — резюмировал правозащитник.

Также он заметил, что инициатива направлена на то, чтобы указать — государство всегда право. Между тем, само оно не всегда выполняет свою функцию. Например, появилась информация, что в Челябинской и Свердловской области так называемые бесплатные адвокаты (кто ведёт дела по назначению) объявляют забастовку. Причина в том, что ни судебный департамент, ни МВД не выплачивают из своего бюджета деньги на оплату труда адвокатов. По словам Чебачёва, это первые звоночки, что государство в этой части свою функцию не выполняет.

Напомним, пленум ВС 31 октября одобрил законопроект об уголовном проступке. Под это понятие попадают около 80 видов небольших преступлений. За них будут предусмотрены штрафы и исправительные работы.

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