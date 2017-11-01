Пермский суд признал методичку «иностранного агента» вредной для детей

Пермь, , 13:39 — REGNUM Ленинский районный суд города Перми решил отказать в иске «Центра гражданского образования и прав человека» и его директора Андрея Суслова о признании незаконным экспертного заключения о наличии вредной для детей информации в изданном истцами пособии «Изучение в школе сталинских репрессий», заявила судья Наталья Подгайная 1 ноября во время оглашения резолютивной части судебного решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Истец настаивал на признании незаконной экспертизы, в которой аккредитованные специалисты Роскомнадзора пришли к выводу, что методическое пособие об изучении истории сталинских репрессий, авторами которой являются Андрей Суслов и Мария Черемных, может принести вред психическому здоровью детей.

В ходе заседания Андрей Суслов заявил о том, что экспертиза Роскомнадзора нарушает его права, а также порочит его репутацию. При этом он сослался на то, что экспертизу проводили специалисты в области педагогики и клинической психологии. Тогда как, по его мнению, подобную работу должны проводить историки.

Эксперт Роскомнадзора Жанна Тачмамедова, выступавшая в суде в качестве ответчика, пояснила, что специалисты оценивали спорную методичку с точки зрения потенциального вреда для психического здоровья детей. По её словам, в пособии содержится информация, вызывающая у детей страх и ужас, а также другая запрещённая законом информация.

«Пособие представляет собой не знакомство детей с историческими фактами. В нём воспроизводится тяжёлое, эмоциональное нагнетание страха, ненависти. Поэтому мы считаем, что это вредно для детей, что и подтверждается законом», — сказала Тачмамедова.

Она также добавила, что в методичке нет обсуждения репрессий, а есть только личные суждения авторов.

Представитель ответчиков заявил, что федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в соответствии с которым была проведена экспертиза, служит не для защиты прав историков и других взрослых, а для защиты детей от вредного на них воздействия, и потому обоснование требований истца о защите его собственных прав этим законом — неправомерно.

«Закон 436-й подразумевает, что дети — это та несформировавшаяся личность, которая не может быть самостоятельно защищена от вредного воздействия взрослых. Несмотря на это, истцы, ссылаясь на этот закон, говорят о том, что они экспериментируют на детях, а дети при этом никак не возражают против таких экспериментов. Здесь возникает риторический вопрос: «А как дети могут возражать против экспериментов, о которых они даже не подозревают?», — заявил представитель экспертов.

Рассмотрев доводы сторон, суд постановил отказать Суслову в его исковых требованиях к Роскомнадзору. Таким образом, его методическое пособие признано наносящим вред здоровью детей.

После заседания Суслов сообщил корреспонденту ИА REGNUM о том, что собирается обжаловать решение суда.

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Напомним, в 2015 году пермский «Центр гражданского образования и прав человека» выпустил методическое пособие для учителей по изучению истории сталинских репрессий, авторами которого стали сотрудники Центра Андрей Суслов и Мария Черемных.

В 2016 году Роскомнадзор выпустил экспертизу на пособие, в которой было сказано, что содержащаяся в пособии информация может принести вред здоровью детей. Авторами экспертизы стали аккредитованные специалисты Роскомнадзора — клинический психолог из Санкт-Петербурга Жанна Тачмамедова и педагог из Новочеркасска Ирина Мясникова. Выводы экспертов послужили основанием для проведения прокурорской проверки, в результате которой на пособии был проставлен гриф «18+».

Напомним также, что в 2016 году пермский «Центр гражданского образования и прав человека», директором которого является Андрей Суслов, был внесён Министерством юстиции в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

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