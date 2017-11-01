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Балуев об инциденте в аэропорту Калининграда: «Недоразумение»

Общество

«Мне опровержения никакие не нужны»

Москва, 1 ноября 2017, 13:25 — REGNUM  Инцидент, произошедший с актером Александром Балуевым в аэропорту Калининграда, является недоразумением. Об этом сам артист сообщил в интервью РИА «Новости».

"Мне опровержения никакие не нужны, — говорит Балуев. — Произошло какое-то недоразумение, которое почему-то раздувается в прессе».

Актер также добавил, что он в настоящее время уже находится в Москве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актера Александра Балуева якобы сняли с рейса «Калининград-Москва».

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Авиапроисшествия

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