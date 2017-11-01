Левин: Постинформация давит на человека

Москва, , 13:18 — REGNUM Все заметнее проявляются признаки наступления постинформационного века, в котором главная задача состоит в правильном отборе информации, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Эта эпоха развития человечества характеризуется целым рядом проблем. Первая из них — это обилие информации. В современном мире очень сложно вычленить достоверную информацию, она стала вторичной, субъективной. Нет источников, которым можно было бы сразу доверять», — указал он.

Также, по его словам, в постинформационном обществе стремительно уменьшается живое общение, ведь «общение — это передача информации от человека к человеку, а зачем передавать то, что и так доступно всем», заявил Левин, отметив, что живое общение заменили социальные сети и мессенджеры.

«Интонации передаются через восклицательные знаки, настроение — через смайлики и имодзи, отношения — через лайки и стикеры. Люди не выходят из дома, потому что все, что им необходимо, вся интересующая их информация содержится в интернете», — сказал он в рамках Russian Internet Week (RIW) 2017.

Левин обратился к профессиональному сообществу с призывом помогать обычным пользователям Рунета.

«Чтобы стоя во главе этого постинформационного движения, мы формировали безопасное интернет-пространство, чтобы внимание интернет-бизнеса и индустрии было обращено, в первую очередь, на повышение знаний рядовых граждан российского сегмента Сети, так как постинформация оказывает сильное давление на человека», — заявил глава комитета.