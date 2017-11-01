Голые девушки устроили акцию в поддержку Вайнштейна в Москве

Москва, , 13:10 — REGNUM В центре Москвы у посольства США задержаны обнаженные девушки, которые устроили акцию в поддержку Харви Вайнштейна. Об этом сообщает в среду, 1 ноября, «Говорит Москва».

«Полицейские задержали девушек, на них заведено административное дело, которое рассмотрит Пресненский суд Москвы», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее газета The New York Times обнародовала расследование о сексуальных домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна. После публикации ряд представительниц шоу-бизнеса подтвердили информацию о поведении продюсера. Среди них Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь и другие.

20 октября полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию в связи со скандалом. Продюсер покинул совет директоров своей компании The Weinstein Company, а также был выведен из состава Американской академии киноискусств.

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