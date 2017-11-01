Госпогранслужба Украины: украинским гражданам лучше не ездить в Крым

Киев, , 12:57 — REGNUM Гражданам Украины не следует ездить в российский Крым, заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает 1 ноября УНИАН.

Слободян считает, что российский полуостров кишит представителями российских спецслужб, из-за чего «практически каждый гражданин Украины» во время посещения Крыма может оказаться «заложником» ФСБ или других спецслужб.

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«Основной совет — это конечно не ехать на оккупированный полуостров (российский Крым — ИА REGNUM )», — сказал представитель Госпогранслужбы Украины.

Напомним, обвиняя российские спецслужбы в тотальной слежке за иностранными гражданами, Киев сам официально заявляет о том, что будет следить за гражданами России. Так, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские власти должны «надежно контролировать тех, кто пересекает границу» Украины, имея в виду граждан России.

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Помимо этого, с 1 января 2018 года Украина введет биометрический контроль для российских граждан, пересекающих украинскую границу. Таким образом, все граждане России должны будут сканировать свои отпечатки пальцев на российско-украинской границе.

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