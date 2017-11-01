7 ноября Мавзолей Ленина закроют для посетителей

Москва, , 12:50 — REGNUM 7 ноября, в день 100-летия Октябрьской революции, мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посещения. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, передает ТАСС.

Также в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены не будет доступа 5 ноября. Ограничение введено из-за подготовки и проведения тожественного марша в честь годовщины военного парада 1941 года.

Как сообщает ИА REGNUM, в обычные дни Мавзолей Ленина работает во вторник, среду, четверг, суббота и воскресенье с 10:00 до 13:00 по мск.

Напомним, в 1941 году 7 ноября на Красной площади в Москве прошел парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Солдаты, прошедшие по брусчатке, отправились сразу на фронт, чтобы участвовать в битве за столицу.

Осенью 1941 года у стен столицы решалась судьба страны. В это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города.

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