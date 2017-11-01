День Народного единства на Тамбовщине отметят концертами и ярмарками

Тамбов, , 12:43 — REGNUM Мероприятия, приуроченные к Дню народного единства, начались уже сегодня и будут проходить в течение нескольких следующих дней. Всего их запланировано более 120.

В учреждениях культуры с 3 по 4 ноября пройдет традиционная акция «Ночь искусств». Поздних посетителей ждут концерты, выставки, мастер-классы и даже гастрономические сюрпризы. В школах области проведут уроки мужества и литературно-исторические беседы, посвященные памяти об освобождении Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году и подвигу Минина и Пожарского.

В областном центре к празднику приурочили различные спортивные состязания. В подростковых клубах проведут исторические часы и конкурсы, в библиотеках — поэтические марафоны, исторические экскурсы и даже виртуальные вернисажи. У культурно-досугового центра «Мир» 4 ноября состоится «Праздник единения». А большой митинг-концерт с участием известных исполнителей пройдет в Тамбове на площади Музыки. Всех собравшихся с праздником поздравит глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. После чего зрителей ждет большая концертная программа. Перед тамбовчанами выступят творческие коллективы города и области, в том числе шоу-дуэт «Нестройные», кавер-группа «Марсиане». Специальным гостем праздника станет певица Анжелика Ютт из Крыма. Она известна тем, что покорила интернет неожиданной интерпретацией гимна России.

В Кирсанове в центре досуга «Золотой витязь» состоится торжественная встреча и концертная программа «Мы едины!». В Котовске во дворце культуры — праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия!». В мичуринском ДК «Авангард» — концертная программа «Танцуем вместе». В Моршанске проведут концерт и торжественный прием ветеранов труда. В Мучкапе стартует традиционный легкоатлетический марафон «Мучкап — Шапкино. Любо!», посвященный Дню народного единства.

Выставки, конкурсы, флэш-мобы, праздничные программы будут проходить во всех населенных пунктах. Во многих районах к празднику организуют ярмарки. В Знаменском и Уметском районах торговля развернется 3 ноября. В Сосновском и Сампурском ярмарки откроются 4 ноября. В Тамбове на улице Мичуринской тоже пройдет универсальная тематическая предпраздничная ярмарка, которую посвятят Дню народного единства. К праздничному столу жители области смогут купить свежую местную продукцию или необычные сувениры в подарок для близких.

Словом, каждый житель региона в День народного единства сможет прекрасно провести время и найти мероприятие по душе.