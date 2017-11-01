Заместитель министра образования Дагестана назвал причину обысков

Махачкала, , 12:33 — REGNUM Заместитель министра образования Дагестана Темирхан Халилов подтвердил проведение обыска в своем доме и в рабочем кабинете в министерстве. Чиновник объяснил их проведение тем, что следователи ведут проверку по уголовному делу о финансовых махинациях при строительстве школы в городе Каспийске, пишет «Черновик».

По его словам, уголовное дело по факту хищения 88 млн рублей при строительстве Республиканского образовательного центра, открытого 1 сентября 2017 года, было возбуждено 29 сентября. Сам Халилов отвечает за реализацию программы по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях, в рамках которых возводилась школа.

«Как заместитель министра образования и науки РД, курирующий экономический блок, за реализацию федеральных программ и анализ потребностей республики в дополнительных объектах на ликвидацию трехсменного режима обучения отвечаю я. Этим и объясняются проверки в моем доме и в моем рабочем кабинете», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя минобра.

Как подчеркнул чиновник, ничего противозаконного у него не нашли, «все прошло в рамках закона и без провокационных моментов». Единственное, что он отметил, так это то, что обыск перепугал членов его семьи. Тем не менее, никаких претензий к представителям следственного комитета у него нет.

Халилов также разъяснил изданию, что не является племянником бывшего начальника отдела кадров министерства Мурада Омарова, который находится в федеральном розыске по обвинению в хищении бюджетных денежных средств в сумме 980 млн рублей, предназначенных для питания детей в республиканском многопрофильном лицее. По словам замминистра, они с беглым кадровиком всего лишь односельчане. В настоящее время Халилов находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности.

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Как сообщало ИА REGNUM, обыски в домах и рабочих кабинетах министра образования Дагестана Шахабаса Шахова и его заместителя Темирхана Халилова были проведены вчера, 31 октября. Также проходили обыски в доме бывшего мэра города Каспийска Джамалудина Омарова. Было высказано предположение, что мероприятия, которые провели сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, были связаны с уголовным делом о хищении денежных средств в сумме 88 млн рублей при строительстве школы в городе Каспийске.

На возведение учебного центра, который стал одним из самых крупных образовательных учреждений в регионе, было потрачено около 1 млрд рублей. Проект реализован в рамках программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016−2025 годы».

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