Безработица в КНР достигла минимального значения с 2008 года

Пекин, 1 ноября 2017, 12:18 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, по состоянию на конец III кв. 2017 года уровень безработицы в крупных китайских городах остановился на отметке 3,95%.
В заявлении ведомства подчёркивается, что данный показатель стал абсолютным минимум с 2008 года. За первые девять месяцев 2017 года в Китае было создано 10,97 млн новых рабочих мест, что на 30 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году, пишет «Синьхуа».
"Мы с полной уверенностью можем заявить, что рынок труда в Китае полностью стабилизировался, преодолев негативные последствия мирового финансового кризиса 2008 года», — сообщил журналистам пресс-секретарь министерства Лу Айхун.
Зарегистрированный уровень безработицы рассчитывается на основе количества безработных, которые регистрируются в органах кадровых ресурсов или учреждениях службы занятости.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, за первые шесть месяцев 2017 года в Китае было создано 7,35 новых рабочих мест, что на 180 тыс. больше, по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.
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