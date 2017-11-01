Пункты пропуска на границе Крыма с Украиной снова открыты

Симферополь, , 12:14 — REGNUM Работа трех автомобильных пропускных пунктов в Крыму на границе с Украиной возобновлена. Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе крымского Погрануправления ФСБ России.

«Все пункты пропуска работают в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе. — Движение через границу восстановлено».

1 ноября представитель пограничного управления ФСБ РФ по республике сообщил, что пропуск граждан через три автомобильных пункта пропуска на границе Крыма с Украиной был приостановлен по «техническим причинам».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 31 октября в Крыму были повреждены два газопровода и опора ЛЭП 110 кВТ. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о возможности намеренного подрыва газопровода, а в Минтопэнерго Крыма произошедшее охарактеризовали как «аварийную ситуацию».

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