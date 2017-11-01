В селах Ярославской области детсадовцев не пускали в школьный автобус

Ярославль, , 12:04 — REGNUM В селах Некрасовского района 27 детей из детского сада и дошкольный группы средней школы не пускали в школьный автобус, чтобы ребятня могла добраться до садика в селе Левашово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.

Дети нескольких сел Некрасовского района не могли добраться до своих детских садов. Рейсовый автобус в Левашово уходил позже, чем начинал работу детский сад. В результате родителям надо было выбирать — то ли ехать на работу, то ли везти детей в детский сад, а потом каким-то образом возвращаться назад. Одних детей не посадишь на рейсовый автобус.

Родители обращались к перевозчику, но тот объяснял, что сместить время не может, так как придется «подвинуть» еще 5 других маршрутов, которые он обслуживает, что может привести к ущемлению интересов других жителей.

Родители пытались посадить детей на школьный автобус, но районное Управление образования не разрешало это сделать, поскольку ГОСТ запрещает возить детей до шести лет. Местные чиновники игнорировали закон об образования, который обязывал организовать доставку детей до детских дошкольных учреждений.

«Мы подняли документацию и выяснили, что новые требования ГОСТА, которые введены в действие с 01.04.2017 и разрешают перевозить детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Мы обратили на это внимание главы Некрасовского района, который оперативно отреагировал на рекомендацию омбудсмена» — сказал корреспонденту ИА REGNUM сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека Константин Скоробогатов.

Местной администрацией была организована бесплатная, отвечающая требованиям безопасности перевозка обучающихся дошкольников до образовательной организации и обратно. Около 30 детей получили возможность бесплатно доезжать в школьном автобусе до своих детских садов.

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