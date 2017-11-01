В ближайшие дни Москва отдохнет от дождя и снега

Москва, , 12:05 — REGNUM В Москве 2 и 3 ноября ожидается потепление и погода без осадков. Об этом сообщили в центре «Фобос», передает портал «Говорит Москва».

«Погода в столичном регионе будет постепенно улучшаться, — сказал представитель центра. — Уже завтра мы ожидаем погоду без осадков с переменной облачностью, на небосводе время от времени будет появляться солнце».

В дневное время столбики термометров будут колебаться в районе нулевой отметки. Уже в пятницу в Москву придёт атлантическое тепло. Дневная температура поднимается выше нуля. А 4−5 ноября ожидается +2…+7°С градусов тепла.

Сегодня, 1 ноября, местами возможен снег. Ветер — 5−10 м/с, местами может достигать 15 м/с. Столбики термометров на уровне 0…-2°С, ночью температура опустится до — 3 °C. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Ранее сообщалось, что 31 октября Москва установила новый суточный рекорд по осадкам. За день в столице выпало 23 мм осадков, что составляет почти 40% месячной нормы. Это больше прежнего рекорда для последнего дня октября в Москве, который составлял 18 мм и был установлен в 2012 году.

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