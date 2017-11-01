Одно окно: пенсионеры Якутии вынуждены стоять в огромных очередях

Якутск, , 12:29 — REGNUM Как в пенсионном фонде издеваются над стариками и инвалидами, жив ли ещё незаконный клининговый бизнес Левадных, кто ещё против химзавода в Якутии, что случилось с получившим госфинансирование молодёжным сайтом и почему приятно уехать из Якутии в Турцию — в обзоре ИА REGNUM 1 ноября.

Издевательство над инвалидами и стариками

Именно так расценили СМИ республики огромные очереди в пенсионном фонде Якутска. Фотографию списка из 70 человек, занявших очередь в справочное окно отделения Пенсионного фонда, выложили на одном из интернет-ресурсов Якутии. ИА SakhaNews сообщило о том, что столпотворение в отделении пенсфонда Якутска продолжается уже не первый день, а документы принимают всего в одном окне. Дело уже дошло до того, что с раннего утра составляются списки желающих (пенсионеров, инвалидов, матерей с детьми) получить услуги организации.

В самом пенсионном фонде столпотворение объяснили неграмотностью посетителей и сезонным факторов. Люди часто берут талоны ошибочно или по нескольку сразу, заявили News.Ykt.ru в ПФР. Там также подчеркнули, что в отделении Якутска ежедневно работают 27 специалистов и один администратор.

«В сезонное время, которое выпадает на сентябрь-октябрь (проезд в отпуск, начало учебного года, подача заявления о наборе социальных услуг), клиентская служба управления ПФР в Якутске в определенные дни недели бывает перегружена, образуются большие очереди. Для решения вопроса принимаются все необходимые меры», — подчеркнули в управлении.

Продолжают зарабатывать на филлиппинках

Александр и Кристина Левадные, оказавшиеся в начале года в эпицентре скандала и ставшие фигурантами уголовного дела, успешно продолжают свой бизнес, пишет Якутия.Инфо. Тогда работница их клининговой фирмы, гражданка Филиппин жаловалась на то, что мигрантки работают нелегально, а её работодатели незаконно удерживали. Сбегая от Левадных, женщина повредила позвоночник.

Журналисты издания спокойно воспользовались услугами клининговой фирмы, оплата за них поступила Кристине Левадной, а убиравшуюся филиппинку привёз человек, сильно похожий на Александра Левадного. Якутия. Инфо направило запрос в Следственный комитет по республике с просьбой предоставить информацию о ходе расследования дела в отношении Левадных. В частности, попросили прокомментировать, какие меры предпринимает следствие в части ограничения свободы действий подозреваемых.

Кто компенсирует фермерам убытки из-за химзавода?

СМИ Якутии продолжают тему строительства газоперерабатывающего комплекса в республике. На этот раз советник гендиректора Якутского топливно-энергетического комплекса (ЯТЭК) Афанасий Егоров встречался с жителями Мегино-Кангаласского района с целью ответить на все их вопросы и разъяснить подробности проекта.

«Это — не первая моя подобная встреча, и я вижу, что большинство людей — просто не в теме, о чем же на самом деле идет речь», — цитировала Егорова интернет-газета «В Якутии.ру».

Он также рассказал, что на предприятии будут производить дизтопливо, полипропилен и метанол, и заверил, что последний при соблюдении всех норм безопасности в три раза менее токсичен, чем обычный высооктановый бензин.

Выгодой жителей советник гендиректора ЯТЭК назвал возможность спонсорской поддержки со стороны завода. Опасной транспортировку продукции предприятия по недостроенной железной дороге Афанасий Егоров не считает, надеясь, что в 2021 году, когда газоперерабатывающий комплекс намерены достроить, проблем с надёжностью путей уже не будет. Готовый проект завода жителям района было обещано согласовать с мерзлотоведами, а также представить на общественных слушаниях.

Однако сомнения у общественников остались. Председатель общественного движения «СИР» Иван Степанов напомнил о том, что Мегино-Кангаласский район сельскохозяйственный, и высказал мнение, что предприятие по производству метанола разорит фермеров. Он проинформировал людей о вреде и взрывоопасности метанола, а также угрозе заражения им реки.

Учёный-почвовед Роман Десяткин назвал предварительно выбранное для предприятия место крайне неудачным, потому что там идёт протаивание подземных льдов, и предупредил: метаноловый завод там строить нельзя.

Сайт для молодёжи не случился

В республике обсуждают «Молодёжный портал», который перестал работать, получив бюджетные деньги. Проект получил 331 тысячу рублей, и теперь фактически не работает, сообщило Якутия.инфо.

Портал просил на развитие 3,5 млн рублей и по задумке авторов должен был стать эффективной системой оказания своевременной информационной и методической поддержки для молодежи. После получения госпомощи на год, портал намерены были вывести на самоокупаемость. Теперь, два года спустя, можно сделать вывод, что проекту было не суждено состояться, резюмировало региональное издание.

Как приятно эмигрировать

Sakhatoday рассказал о том, как жительница Якутии Надежда Павлова эмигрировала в Турцию. Она перечисляет шесть причин уехать из республики. Первая причина — тепло, вторая — стоимость жилья, цены на аренду такие же, как в России, а покупка может быть даже выгодней. Третья причина — море и экология, которые дают огромную пользу для здоровья. Четвёртая — вода чистейшая, продукты хорошего качества, доступны овощи и фрукты, яйцо, мясо.

«В лесочке недалеко от дома можно нарвать гранаты, а во дворе пальма с бананами», — рассказывает бывшая жительница Якутии.

Пятая причина — географическое местоположение Турции. «Все внутри дрожит от счастья, как подумаю, что можно сесть в автобус/машину и доехать до красивейших мест и других стран Средиземноморья, да хоть до той же Болгарии».

«Шестая причина — решила для себя, что уже хватит откладывать. Люди не вечны, к сожалению… и планировать на долгие годы считаю не верным. Можно только надеяться, верить и благодарить боженьку за каждый день!», — рассказала Надежда Павлова.