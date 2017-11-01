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СМИ: В кабинете Джигарханяна обнаружена скрытая камера

Общество

Ранее актер и режиссер Армен Джигарханян подал заявление в полицию о похищении у него паспорта

Москва, 1 ноября 2017, 11:46 — REGNUM  Запись из видеокамеры, которая была обнаружена в кабинете актера и режиссера Армена Джигарханяна, была показана в программе «Прямой эфир». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Неизвестные люди установили у Джигарханяна в кабинете прослушку и камеру наблюдения, — передает вещатель. — После этого видео с этой камеры каким-то образом показали в эфире у Малахова (телеведущий Андрей Малахов)».

Отмечается, что по факту слежки за Джигарханяном уже возбуждено дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер и режиссер Армен Джигарханян подал заявление в полицию о похищении у него паспорта, полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

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