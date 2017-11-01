Усадьба Аксакова в Оренбуржье оказалась в центре скандала

с. Аксаково, Оренбургская область, , 11:56 — REGNUM В Оренбургской области известный музей вновь оказался в центре скандала. Ещё не стерся из памяти летний инцидент, связанный с ремонтом здания, как усадьба С.Т. Аксакова снова оказалась в конфликтной ситуации. Сценарист, режиссер, продюсер, журналист Вера Арнгольд возмутилась поведением и отношением к посетителям со стороны директора музея и экскурсоводов.

«А теперь я напишу ругательный пост о наших музеях! Потому, что сталкиваюсь в очередной раз, простите, господа, с пошлостью в отношении к экскурсантам. Пренебрежением «и так сойдет» и непроходимой плебсовостью», — отметила оренбурженка (орфография и пунктуация сохранены).

Вера Арнгольд сообщила, что с группой, в которой были журналисты, поэты, инженеры, филологи, генеалоги (цвет интеллигенции Оренбурга — так охарактеризовала группу Арнгольд), ездила в Аксаково. Несмотря на договорённость с музеем качественную услугу по проведению экскурсии группа так и не получила. В качестве причины был назван юбилей экскурсовода, который женщина отпраздновала накануне приезда экскурсантов. Экскурсию перенесли. Пришлось довольствоваться прогулкой по парку.

Но и с переносом экскурсии всё сложилось неудачным образом. По словам Веры Арнгольд, экскурсовод вновь не вышла на работу. Вместо неё предоставили неопытную девушку, которая призналась, что работает недавно и ничего не знает. Поступило предложение самостоятельно посмотреть музей. Директор учреждения в это время уехала в Самару к родне.

«Господа из министерства нашего культуры Евгения Шевченко, это что я вас спрашиваю? Это работа известного музея? Где экскурсовод может загулять нафиг и не выйти на работу по причине похмелья? И никто за это не отвечает. Почему в залах самостийно меняют экспозицию, переставляя предметы? Разве такое возможно? В гостиной мы обнаружили два грубо крашеных письменных стола вместо недавней прелестной обстановки. Вся мебель была растащена по стенам, это чтобы свадьбы принимать было легче, так что ли?!», — возмущается оренбурженка (орфография и пунктуация сохранены).

Она также выразила недоумение и по поводу ситуации, которая сложилась в музее в Саракташе. Вместо профессионального экскурсовода группе предоставили бывшего заместителя главы по социальным вопросам района:

«Что он только не нес, это же ужас… Идите вы в топку с такими экскурсоводами, дорогое наше министерство культуры!!! Вы сами — то давно были в провинциальных музеях? Какие там экспозиции видели, сколько зарабатывают люди, работающие там знаете? Насколько грамотны рассказы этих людей слышали?» (орфография и пунктуация сохранены).

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области, музей в Аксаково подведомственен администрации Бугурусланского района. В региональном подчинении в Оренбуржье два музея — губернаторский и музей ИЗО. Разбираться в ситуации должны муниципальные чиновники, но со стороны министерства вопросы заданы и на них ждут ответа. Что касается директора музея-усадьбы в Аксаково, то глава минкультуры не рекомендовала её кандидатуру на должность. Однако просьбы ведомства носят только рекомендательный характер. Решение принимается на уровне муниципального образования.

У чиновников Бугурусланского района своё видение ситуации. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации района по социальным вопросам Николай Рываев, от директора музея потребовали объяснения. В устной форме женщина пояснила, что группе экскурсантов была предоставлена молодая экскурсовод, но её услуги группу не устроили. Экскурсовод, на которого рассчитывали, отпросилась на празднование своего юбилея на один день, однако впоследствии позвонила и проинформировала, что выйти на работу не может. Причина выясняется, но говорить о похмелье некорректно, речь, возможно, шла об отравлении. Директор решила использовать выходной (воскресенье) в своих целях и уехала в Бугуруслан.

Чиновник считает, что директор могла бы и сама провести экскурсии, но предпочла уехать за пределы Аксакова. В этом её недочёт.

Между тем, в стране поставлена задача развивать внутренний туризм. Однако при таком сервисе и отношению к работе, эта задача кажется трудновыполнимой.

Рываев также признался, что на баланс муниципального образования музей передан только недавно, в 2017 году. До этого он находился на балансе региона и планировался к переходу в федеральное подчинение. Однако эти планы не сбылись. В настоящее время в бюджете района на содержание музея и заработную плату штата учреждения заложено 2 млн рублей в год. Обслуживанием территории в 50 гектаров занимается 11 человек: директор, два экскурсовода, научный сотрудник, водитель, техработник, два сторожа и три истопника.

Стоит отметить, что средняя заработная плата работников культуры в Бугурусланском районе составляет 18 тыс. рублей. По словам Рываева, муниципальное образование является дотационным и не в состоянии довести размер среднего заработка до 22−24 тыс. рублей.

Напомним, по Оренбургской области в первом полугодии 2017 года средняя заработная плата работников культуры составляла 17 846 рублей при средней зарплате по региону в 26 836 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Подрядчик ликвидирует последствия ливня в музее Оренбуржья за свой счёт