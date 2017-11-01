Свердловский облсуд: «Забастовка адвокатов – противодействие правосудию»

Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM На Урале началась забастовка адвокатов, решение о которой было принято советом адвокатской палаты и президиум Свердловской областной коллегии адвокатов. Причиной данного решения стали долги МВД и судов перед адвокатами по оплате труда адвокатов по назначению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По предварительным данным в акции протеста принимают участие более трёх тысяч адвокатов, которые работают по назначению с теми гражданами, которые не могут оплатить услуги юриста.

В свою очередь председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев направил ответ президенту адвокатской палаты Андрею Митину и председателю президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Игорю Михайловичу.

Александр Дементьев заявил о неконструктивности данной позиции, которая противоречит нормам адвокатской этики. Более того, он подчеркнул, что многолетняя практика показывает, что все заявки адвокатов по назначению ранее рассматривались и оплачивались в полном объёме.

«Принятые руководящими органами Адвокатской палаты Свердловской области и Свердловской областной коллегией адвокатов решения, какими бы мотивами они не были продиктованы, по своей сути являются не просто демаршем или призывом к забастовке с привлечением внимания средств массовой информации, а осознанными и целенаправленными действиями по оказанию противодействия осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве в нашей области, грубому нарушению прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых на защиту и рассмотрение дел и судебных материалов в разумные сроки, что не может быть воспринято, понято и одобрено», — заявил Александр Дементьев.

Он подчеркнул, что для решения финансовых, а также организационных и иных проблемных вопросов существуют иные способы и возможности.

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Как сообщало ИА REGNUM, заседание на котором было принято решение прекратить принимать заявления судов и следствия на представления услуг адвокатов гражданам, не имеющим возможности получить услуги юриста в частном порядке, состоялось 26 октября. В итоге совет адвокатской палаты и президиум Свердловской областной коллегии адвокатов решили начать забастовку с 1 ноября до полного погашения долгов судами и МВД.

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