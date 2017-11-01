Названы регионы России, где чаще всего вербуют террористов

Москва, , 10:13 — REGNUM По результатам работы горячей линии в Общественной палате РФ выяснено, из каких регионов страны поступает больше всего обращений о деятельности вербовщиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 1 ноября RT.

Исходя из более чем 180 зарегистрированных обращений на горячую линию, чаще всего с вербовщиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкиваются жители Москвы (42 зарегистрированных обращения) и Московской области (18 случаев), Санкт-Петербурга (11) и Крыма (9 обращений).

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Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина рассказала журналистам о некоторых примерах обращений на горячую линию Общественной палаты РФ, в частности, общественница осветила ситуацию с обращением из г. Адыгейска (республика Адыгея):

«Было обращение из Адыгейска, где уехали около десяти семей в Сирию. К нам поступила просьба разобраться с этим делом за подписями около 3,4 тыс. человек. Мы начали расследование, обратились в органы. Оказалось, что их вербовал имам», — сообщила Сутормина.

Она рассказала также, что часть вывезенных с территории России детей удаётся вернуть назад, но далее с ними должна вестись специальная психологическая работа, так как в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после 12-летнего возраста дети уже участвуют в совершении террористических актах.

«Были и попытки вербовки на работе. Так, в Московской области работник завода принял ислам, оставил семью, вёл пропаганду джихада, убеждал коллег, что нужно ехать в Сирию, а охранник в кафе вербовал официанток», — сказала представитель Общественной палаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, Россия активно участвует в идентификации российских детей, оказавшихся в иракских приютах после операции по освобождению Мосула, и подтверждении связей с разыскивающими их родственниками из России.

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Дети из России могли попасть на территорию, контролируемую ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с завербованными родителями.