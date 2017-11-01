Депутатов ознакомили с боевыми возможностями Северного флота

Мурманск, , 10:05 — REGNUM Участники 53-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в Мурманской области, побывали с экскурсией на борту ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ». Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Сегодня (31 октября) командующий флотом (вице-адмирал Николай Евменов) встретился с депутатами региональных парламентов на крейсере «Петр Великий» и ознакомил их с боевыми возможностями флота на примере самого мощного ударного корабля ВМФ России», — говорится в сообщении.

В состав Северного флота, который является одним из самых мощных флотов ВМФ РФ, входят подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО. Кроме того, важной составляющей флота являются морские стратегические ядерные силы.

Отмечается, что моряки Северного флота в последние годы продолжают активно осваивать и изучать Арктику. Так, практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа стала уже повседневной.

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