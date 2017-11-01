Кургинян: «Богатые против равенства возможностей, а Патриарх — результата»

Москва, , 09:59 — REGNUM Важно различать равенство возможностей и равенство результата, поскольку первое дает импульс развития общества, а второе — его тормозит, заявил 31 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Обсуждая фразу патриарха Кирилла о том, что там «где свобода не может быть равенства», эксперт отметил, дискуссия о значении слова «равенство» и отношению к нему существует несколько столетий. В ней участвовали историки Французской революции, русский философ Николай Бердяев и многие другие.

«Уже давно сказано о двух равенствах: равенстве результатов и равенстве возможностей. Это совершенно светские категории… Если говорить в принципе, то речь, как правило, идет о равенстве возможностей: «от каждого от способностей, каждому по труду»… Категория равенства возможностей — это очень острая категория, ее нельзя отрицать», — заявил эксперт, добавив, что если Патриарх в своей речи, говоря о «стриженном газоне» в осудительной форме имел в виду равенство результатов, то в таком понимании, политолог его полностью поддерживает.

«Если говорить о равенстве возможностей, то это очень важная сегодня вещь… В этом смысле, вопрос заключается в том, что богатый бездельник обладает большими возможностями, чем талантливый человек, который не имеет возможности себя так реализовать, закрыты лифты социальной мобильности», — пояснил Кургинян, чем чревато отсутствие равенства возможностей, в связи с чем, его наличие является одним из ключевых инструментов развития общества и его нельзя отрицать.

По его словам, важно, чтобы равенство возможностей не превращалось в равенство результата, потому что, в любом случае, имеет место быть неравенство ума и физических возможностей людей. Но то, что касается равенства возможностей, должно быть обеспечено любому человеку. Они должны иметь возможность занимать любые должности вне зависимости от происхождения, а все их дети — получать одинаково блестящее образование вне зависимости от наличия или отсутствия денег в семье, а не таланта у ребенка.

«Опять-таки, что касается богатства по рождению. Мы тромбируем систему. Возникает, какой-нибудь гений, создавший капитал, а его сын — бездельник и ничто, почему он дальше волочься через это все дело? В этом смысле, равенство возможностей, социальная динамика… все эти лозунги — в будущем», — продолжил мысль политолог.

Кургинян также заявил, что он далек от мысли считать, что Патриарх Кирилл, осудивший «равенство» сторонник гностической системы взглядов, где в основе лежит фундаментальное неравенство рода человеческого, разные части которого являются разными «человечествами».

"Мы идем к тому, что богатые хотят выйти из рода Homo sapiens (Человек разумный — прим. ИА REGNUM ), чтобы получить новые возможности, то есть к вопиющему неравенству. Патриарх не может говорить об этом», — отметил лидер движения «Суть времени», добавив, что Патриарх осудил именно равенство результатов или «уравниловку», а не равенство возможностей.

Напомним, что, рассуждая 30 октября в эфире программы «Слово пастыря» о лозунге Французской революции «Свобода, Равенство, Братство», Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что там, где есть равенство, нет свободы. Цитата:

«Если свобода, то не может быть равенства. Потому что свобода — это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы. Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно. А вот если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы»