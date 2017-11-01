Вступил в силу закон о запрете анонимности в Сети

Москва, , 10:10 — REGNUM В России с 1 ноября вступил в силу закон о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов в интернете с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В рамках реализации закона начинает работать федеральная государственная информационная система (ФГИС), содержащая список запрещенных интернет-ресурсов и к которой должны будут подключиться провайдеры и интернет-поисковики.

Отмечается, что в тестировании системы принимают участие «Яндекс», Mail.ru, Opera Software AS и «Лаборатория Касперского». Готовность к тестированию подтвердили «Рамблер», «Спутник» и такие анонимайзеры, как 2ip.ru, 2ip. io, cameleo.ru. Общая численность аудитории данных сервисов в России составляет порядка 10 млн человек.

Сейчас владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов обязаны блокировать доступ к запрещенным ресурсам, а интернет-поисковики исключить выдачу ссылок на заблокированные сайты.

При этом Роскомнадзор будет определять провайдеров, допустивших доступ к запрещенным материалам, и отправлять им уведомления о предоставлении данных, которые помогут идентифицировать владельца анонимайзера.

Напомним, в начале октября Госдума приняла закон, вводящий запрет на использование технологий, позволяющих получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам. За нарушение требований предусмотрены административные штрафы: 5 тыс. рублей на граждан, 50 тыс. рублей на должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. рублей — на юридических лиц.

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