Большинство граждан Украины считают коррупцию главной проблемой

Киев, , 09:43 — REGNUM 80% граждан Украины считают коррупцию в стране серьезной проблемой, заявила социолог Ирина Бекешкина, сообщают 1 ноября украинские «Вести».

Данные были получены в результате проведения социологического опроса фондом «Демократические инициативы» имени Кучерева и фирмой Ukrainian Sociology Service. Согласно соцопросу, 44% респондентов считают коррупцию на Украине самой большой общественной проблемой, 36% опрошенных считают коррупцию серьезной проблемой.

Читайте также: Всё меньше жителей Украины положительно относятся к России

Среди самых коррумпированных институтов украинские граждане выделили суды (52% опрошенных считают их самыми коррумпированными), Верховную раду, прокуратуру, Кабмин, таможню и больницы. При этом 40% респондентов уверены, что побороть коррупцию возможно, а 30% такой возможности не видят.

Читайте также: 75% жителей Украины считают, что страна находится в состоянии развала

Также граждане Украины не считают повышение зарплаты чиновникам эффективной мерой для борьбы с коррупцией, вместо этого лучше давать реальные тюремные сроки.

Напомним, по данным международного фонда избирательных систем (IFES), 56% граждан Украины считают, что их страна движется в неверном направлении, а 62% украинских граждан не доверяют своему президенту.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане Украины считают, что страна идет не туда — соцопрос