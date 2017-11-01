Жители Сингапура смогут снять стресс в «комнате ярости»

Сингапур, , 09:27 — REGNUM Граждане Сингапура получили возможность вымещать негативные эмоции, вызванные стрессом, полученным во время рабочего дня, в специализированной «комнате ярости», сообщает 1 ноября AFP.

Нуждающиеся в подобном снятии стресса, зайдя в комнату, могут, вооружившись бейсбольной битой, разбивать стеклянные предметы, начиная от бутылок, заканчивая телевизорами.

«Комната ярости» открылась шесть месяцев назад и уже снискала популярность у местных жителей.

«Находитесь ли вы в школе, на работе, или испытываете стресс в личной жизни — все это вызывает негативные эмоции», — подчеркнул создатель «комнаты ярости» Ройс Тан.

Клиенты данного заведения могут выбрать два режима выплеска стресса: заплатив $28, они получат доступ к комнате на 30 минут, с ограниченным количеством предметов, которые могут разбить. Второй режим, стоимость которого составляет $350, предполагает неограниченное количество предметов, доступных для разрушения в течение все тех же 30 минут.

Несмотря на то, что Сингапур считается ультрасовременным и богатым государством, он также известен высоким уровнем стресса, от которого страдают граждане страны. Причиной тому, как считают эксперты, является идеология безудержного преуспевания, господствующая в данном обществе.

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