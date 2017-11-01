В Приморском Сафари-парке появилась ворона-переводчик

Владивосток, , 09:05 — REGNUM На сайте Приморского сафари-парка опубликовали видео, на котором сотрудники парка учат ворону говорить по-английски.

На кадрах видно, как птица четко выговаривает слово «hello», за что получает лакомство. Если ворона не выполняет задание, то остается без угощения.

Как рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев, птица живет у них уже давно.

«Это ворона вида большеклювых, который обитает у нас в Приморье преимущественно в лесной полосе, — цитирует Мезенцева «Комсомольская правда». — К нам ее принесли люди, птица была ранена и нуждалась в специализированном лечении. Так она у нас и живет в одном вольере с орланами».

Директор сафари-парка добавил, что, помимо умения говорить на английском, у птицы есть и другие способности.

«Из этой вороны мы готовим штатного переводчика, вот и обучаем ее английскому языку. А вообще она очень ловкая, ловит лакомство прямо на лету», — отметил Мезенцев.

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