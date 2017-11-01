Москва побила суточный рекорд по осадкам

Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве 31 октября был установлен новый суточный рекорд по осадкам, сообщили в столичном Метеобюро.

За день в мегаполисе выпало 23 мм осадков, что составляет почти 40% месячной нормы. Это больше прежнего рекорда для последнего дня октября в столице России. Рекорд составлял 18 мм и был установлен в 2012 г.

Всего с начала октября в Москве выпало 92 мм, или 155% месячной нормы.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной погоды 31 октября в столице наблюдалось затруднение движения. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 9 баллов. Самые крупные из них были на МКАД и Третьем транспортном кольце, а также на Садовом и Бульварном кольцах.

Напомним, с утра в Москве не прекращался снег с дождем. Синоптики предупреждали об образовании гололедицы.

1 ноября в столице вновь будет наблюдаться снег, однако небольшой и только в утренние часы. Столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов.

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