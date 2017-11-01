Украина не будет признавать российских врачей из Крыма

Киев, , 07:45 — REGNUM Справки о прохождении курсов повышения квалификации для врачей, выданные в российском Крыму, не будут признаваться на Украине, заявили в министерстве здравоохранения Украины, сообщает 1 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, на Украине не будут признавать никакие документы о получении или повышении медицинской квалификации, выданные в российском Крыму. Это относится не только к курсам повышения квалификации, но и к любым образовательным структурам в Крыму.

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Отмечается, что запрет на принятие указанных документов был установлен Минобразования и службой безопасности Украины (СБУ). Таким образом, врачи из Крыма не смогут пройти аттестацию на Украине или получить документы украинского образца по крымским документам.

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Напомним, в 2014 году жители Крыма провели референдум, в результате которого полуостров отделился от Украины и вошел в состав России. Несмотря на полную законность референдума, Киев заявил об «оккупации» полуострова Россией. После этого жители Крыма регулярно подвергались дискриминации со стороны Украины.

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