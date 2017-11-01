Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке оставил записку

Нью-Йорк, США, , 07:17 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке, оставил на месте преступления записку с признанием, что совершил нападение от имени террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает CNN со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, записка, которую обнаружили полицейские, находилась в салоне автофургона. В ней говорится, что он действовал во имя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержать злоумышленника удалось после того, как он вышел из автофургона с пистолетом для пейнтбола. Сотрудники спецслужб открыли огонь и ранили молодого человека в ногу.

Ведется следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 31 октября в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк) произошел теракт: на пешеходную дорожку заехал автофургон и начал давить людей. По последним данным, жертвами кровавой акции стали 8 человек, еще десятки людей получили различные травмы.

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