Директоров школ учат правильно увольнять учителей татарского языка

Казань, , 05:07 — REGNUM Татарский республиканский комитет профсоюза работников образования и науки считает, что ситуация с языковым вопросом может привести к снижению нагрузки на учителей татарского, а кого-то ждут и увольнения в связи с сокращением штатов. Организация в связи с этим подготовила для директоров школ два вида юридически грамотных уведомлений — о внесении изменений в трудовой договор и о предстоящем увольнении, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отделение профсоюза.

Свой шаг комитет объяснил методической помощью, уточнив, что изменения условий в трудовых договорах учителей произойдут «в связи с приведением учебных планов школ Татарстана в соответствие с действующим законодательством об образовании».

В первом бланке о сокращении нагрузки оговаривается, что в случае несогласия учитель будет уволен с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка. Предусмотрена в шаблоне и графа с предложением иной должности, если у администрации школы есть такая возможность.

Увольняемым в связи с сокращением штатов педагогам, преподающим данный предмет, при возможности школа также может предложить другую вакансию. В случае увольнения учителю татарского будут даны два месяца на поиск другой работы.

Отметим, Татарская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ является составной частью Общероссийского профсоюза образования и Федерации профсоюзов РТ, являясь самым крупным профсоюзом региона. В его составе 2926 первичных профсоюзных организаций с 207 802 участниками.

Напомним, разговоры об увольнении учителей татарского начались после того, как прокуратура Татарии запустила проверку добровольности изучения родного языка и в ряде школ обнаружила нарушения норм. Подобная активность надзорного органа объясняется тем, что президент РФ Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре и Рособрнадзору провести соответствующую проверку. Ведомства до конца ноября должны будут отчитаться о том, насколько при преподавании языков республик, входящих в состав РФ, учитывается мнение родителей. Кроме того, объёмы преподавания русского языка в национальных республиках должны быть доведены до уровня, рекомендованного Минобрнауки РФ.

После обнародования поручений родители школьников начали массово писать отказы от татарского, и на сегодня таких набралось около трёх тыс. Это привело к увеличению активности сторонников сохранения обязательного преподавания языка в школах, и в Татарии данный вопрос разделил общественность на два лагеря. Власти региона до 26 октября официально не озвучивали свою позицию по языковому вопросу. Впервые она прозвучала в рамках сессии Госсовета РТ, где глава республики Рустам Минниханов заявил о конструктивном диалоге с министерством образования РФ и попросил не политизировать вопрос.

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«Никаких вопросов по национальным отношениям у нас не было. После того как появился документ, мы создали рабочую группу, Правительство республики и сегодня работает. Я считаю, что эту работу надо было спокойно довести до конца», — заявил он, попросив не делать виноватыми директоров школ, а прокуратуру РТ «не создавать проблем в работе директорам школ из-за проверок».

Чуть позднее появилось сообщение о первых увольнениях учителей татарского. Педагоги анонимно пожаловались на то, что их уведомили о предстоящем увольнении. Прокуратура РТ пообещала разобраться с законностью данного вопроса, а минобрнауки Татарии ранее сообщил, что педагогов не оставят на улице и помогут в случае необходимости.

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