В Якутии не верят чиновникам: Нет ни одного документа, только слова

Якутск, , 05:00 — REGNUM В Нерюнгри сохраняется угроза снижения качества помощи в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ». В этом уверен депутат Нерюнгринского районного совета Александр Силин. Как он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, пока нет никаких документов, изменяющих суть постановления, которое ставит под угрозу непрерывность реабилитации в Нерюнгри в пользу открытия аналогичного центра в Якутске.

Как обезьяна с гранатой

По словам Александра Силина, у специалистов центра забирают ставки, благодаря которым с детьми могли заниматься столько, сколько им нужно, а не раз в неделю.

«Реабилитция должна проходить непрерывно, только тогда в ней есть какой-то смысл. Как только ребёнок делает перерыв — он уже откатывается назад, и эффекта никакого нет. А предлагается на сегодняшний момент реабилитацию проводить по квоте, это 45 дней один раз в год, это практически ничего», — объяснил депутат.

Кроме того, предлагается сделать «СУВАГ» филиалом.

«Что значит филиал, все мы понимаем: в любой момент руководитель головной организации может отдать приказ передать оборудование, штатные единицы, ну и так далее. В том же самом распоряжении премьер-министра есть ещё один пункт о том, чтоб оборудование для нового центра в Якутске нужно собрать со всей республики, а именно с учреждений, подведомственных министерству труда, и передать в оперативное управление новому центру», — отметил Александр Силин.

Этот сценарий, считает он, вполне может реализоваться ещё и потому, что специалистов для ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» в столице Якутии (а их нужно около 300) не подготовили, а оборудование «СУВАГа» уникальное, покупали его в Загребе (Хорватия) и только после курса обучения, как с ним работать.

«Потому что несведущий человек в работе с этим оборудованием как обезьяна с гранатой, — уверен депутат. — Наши специалисты высочайшего уровня, и результаты невероятные. Представляете себе состояние матери, которая впервые услышала голос своего шестилетнего ребёнка».

Не поверили министру

По мнению Александра Силина, письмо, отправленное министром социального развития и труда республики Александром Михеевым главе муниципалитета Виктору Станиловскому, эту ситуацию не меняет. Во-первых, обращение, в котором обещается сохранить объёмы реабилитационных услуг центра в Нерюнгри, документом не является. Во-вторых, часть информации там подаётся в искажённом виде, полагает депутат.

«Это письмо на наш взгляд и по мнению юристов, абсолютно ни к чему не обязывающее. Всё завязано на распоряжении главы правительства о том, что нужно организовать новый центр в Якутске и набрать штатное расписание в учреждениях, которые в подчинении у минтруда», — отмечает депутат райсовета.

Беспокоит нерюнгринцев и ещё одно утверждение из письма: «ресурсы центра и профессионализм сотрудников будут востребованы для обучения персонала нового центра».

«Но когда и как это будет осуществляться? — недоумевает Александр Силин. — Я не нашёл документов, в которых это было бы прописано — ни в распоряжении председателя правительства, нигде. Получается, либо наши специалисты поедут в Якутск, а здесь бросят детей, пациентов, не будут оказывать услуги, только учить. Либо оттуда специалисты приедут к нам учиться, и поэтому здесь будут нашим реабилитологам мешать работать».

В общем, министру в Нерюнгри не поверили, и, несмотря на его письмо, 27 октября всё равно вышли на митинг с требованиями сохранить центр «СУВАГ» и его реабилитационные услуги в полном объёме. Для тех людей, которые надеются научить своих детей говорить и намерены сделать всё возможное, чтобы максимально адаптировать их к обычной жизни, любые связанные с центром «СУВАГ» риски ставят под угрозу эти планы. А ведь многие переехали в Нерюнгри специально, чтобы дать возможность своим детям говорить. В Якутске эти же самые возможности обойдутся людям в разы дороже.

«Люди не имеют просто такой финансовой возможности», — уверен Александр Силин.

Безграмотность или халатность?

Что касается создаваемого в Якутске республиканского реабилитационного центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, то его строили три года, и за это время, уверены в Нерюнгри, можно было обучить специалистов.

«Но из-за какой-то халатности или безграмотности этого не сделано, — предполагает Александр Силин. — В распоряжении премьер-министра об открытии нового центра на три года вперёд есть программа открыть то и это. Но нет ни слова о том, чтобы обучить сотрудников. Я полагаю, халатно отнеслись к этому. Вопрос в деньгах — построить одно, а найти сотрудников другое. Если там будет квота 250 человек, то штатных единиц необходимо около 300. Скорее всего, инициатор этого строительства, чтобы его начать, выбивая финансирование, убедила правительство и депутатов Госсобрания республики, что специалисты есть, мы построим, пригласим их из Нерюнгри, и всё будет хорошо. Но специалисты из Нерюнгри не хотят ехать, как и родители проходящих реабилитацию детей».

Сейчас руководство центра при поддержке депутата добивается, чтобы «СУВАГ» передали в федеральное подчинение, в котором он и находился до конца 90-х годов. Это требование было озвучено и на митинге. А по поводу постановления, подписанного премьер-министром республики Евгением Чекиным и ставящего под угрозу оказание в полном объёме необходимой детям в Нерюнгри помощи, депутатам республики уже отправили наказ. В нём выражается недоверие председателю правительства Якутии.

«Детей-инвалидов лишают возможности войти в жизнь, — уверен Александр Силин. — Они выходят из центра спустя 5−10 лет, и их уже сложно отличить от людей, которые родились здоровыми. Это самое главное».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство республики, считают в Нерюнгри, намерено наладить работу нового центра в Якутске за счет действующих. Уже сейчас в связи с переменами, вызванными постановлением «О создании Государственного бюджетного учреждения Якутии «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», врачи центра в Нерюнгри уже вынуждены работать меньше, что сразу сказалось на состоянии здоровья детей, утверждают их родители.

«Любая домохозяйка понимает: если переложить деньги по разным карманам, бюджет не увеличится и не получится накормить двадцать человек, если денег всего на десять. Любой бригадир понимает: если каменщиков переставить местами, то они никак не построят два дома вместо одного», — напомнили чиновникам и депутатам в отправленном в парламент региона наказе о выражении недоверия премьер-министру республики.