Антон Безносюк, , 07:39 — REGNUM

Гонконг станет первым азиатским гордом, который примет у себя гей-игры в 2022 году, реабилитируясь перед правозащитниками за «недостаточное внимание к защите прав ЛГБТ», сообщает 31 октября газета Global Times.

Гонконг обошел мексиканский город Гвадалахара и американский Вашингтон, получил право стать местом проведение XI гей-игр, которые должны принести городу более HK$1 млрд (порядка $128,2 млн). Ожидается, что на гомосексуальные игрища соберется порядка 15 тыс. участников со всего мира.

Гей-игры организует ЛГБТ-сообщество. На них, как утверждается, будет представлен широкий спектр спортивных состязаний, и они будут открыты для всех участников «безотносительно сексуальной ориентации и каких-либо квалификационных требований».

Ожидается приезд участников из разных стран, в том числе и тех, где сексуальные извращения и девиантные формы сексуального поведения не считаются нормой на законодательном и ином уровне.

Организация «Розовый альянс Гонконга», которая продвигает равенство прав для ЛГБТ-сообщества, утверждает, что игры «помогут лучше понять и принять наше сообщество» не только на юге Китая, но и по всему региону.

Стоит отметить, что гей-игры впервые состоялись в 1982 году в Сан-Франциско и с тех пор проводятся каждые четыре года, подобно Олимпийским. Основателем игр стал американский олимпиец-десятиборец доктор Том Уэдделл, который вынашивал эту идею еще с 1960 года. Изначально планировалось мероприятие назвать «гей-олимпиадой», но МОК сумел защитить свое светлое имя.

Победителями игр пять раз становились граждане США, по одному разу Нидерландов, Австрии, Германии и Франции.

Хотелось бы подчеркнуть, что ЛГБТ-сообщество является мощным инструментом продвижения нетрадиционных форм сексуальных отношений в массы, которые считаются извращениями и порицаются практически всеми традиционными религиями и порожденными ими светскими модернистскими культурами.

Одной из форм популяризации подобного рода вещей являются гей-парады, фестивали и гей-парады, замаскированные под спортивные мероприятия, гей-парады, замаскированные под кинофестивали и вообще под всё что угодно. Данные мероприятия, как правило, серьезно политизированы и агрессивно настроены к инакомыслящим, не считающим гомосексуализм нормой.

Несмотря на то, что организаторы игр заявляют, что ставят перед собой цель продемонстрировать, что геи, лесбиянки, трансгендеры и прочие гендерквиры «способны на достижения в спорте», фактически никто не мешает спортсменам любой ориентации участвовать в обычных мероприятиях на равных условиях, где спортсмены ценятся не за сексуальную ориентацию, пестроту перьев на карнавальном костюме или способность ярко всем рассказать о своих предпочтениях, а за спортивные достижения.

Так было и во времена, когда на Западе доминировала пуританская мораль, а постмодернизм еще не разложил в зловонную слизь нормы морали. Достаточно было не трубить на каждом шагу о своей личной жизни.

По аналогии со знаменитым антивоенным лозунгом времен войны США во Вьетнаме «Make love, not war» (Занимайтесь любовью, а не войной), можно сказать спортсменам нетрадиционной ориентации: занимайтесь спортом, а не пошлыми политизированными спекуляциями на теме спорта.

Гей-игры находят мощную поддержку со стороны политиков, исповедующих новую ЛГБТ-религию. Так, VIII гей-игры в Кёльне, проходившие под лозунгом «Будь частью этого», находились под личным патронажем вице-канцлера Германии Гидо Вестервелле, который приехал на церемонию открытия вместе со своим мужем Михаэлем Мронцем.

Зачем это кому-то нужно? Затем, что в XXI веке капитализму, превратившемуся в кровожадного мутанта, не нужен человек, ему нужна биомасса, лишенная норм морали, которую в случае чего без зазрения совести можно переработать в питательные соки для небольшого количества рабов, необходимых для обслуживания трубопроводов, газопроводов и досуга господ.

И если кому-то это кажется невероятным, предлагаю подумать о том, что зверства фашизма и нацизма еще 100 лет казались кому-то невероятными и невозможными. И если кто-то считает, что фашизм был уничтожен с разгромом Третьего Рейха, то, к сожалению, он ошибается.

Фашизм получил отпор именно от руки советского солдата, впитавшего с коммунистической идеей равенства и братства, крепкую мораль и традиционные семейные ценности. Сопротивление было крепко лишь там, где были крепки духовные ориентиры общества. Фашизм сделал свои выводы из своего поражения. А мы делаем выводы из происходящего? Если нет, то обязательное обучение наших детей в гей-школах и участие в гей-олимпиадах покажется мелочью.

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